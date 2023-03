The Chainsmokers son autores de éxitos como "Closer", "So Far So Good", entre otros. | Fuente: Masterlive

Andrew Taggart y Alex Pall, el dúo de artistas que conforman The Chainsmokers, se presentarán por primera vez en Lima, como parte de su gira mundial que comprende otros destinos como Canadá, Suecia, Bélgica, México y Estados Unidos. Un concierto auspiciado por Studio 92, radio del Grupo RPP, que se llevará a cabo el 4 de agosto en la Explanada Arena 1 de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

A través de un comunicado de prensa, la productora Masterlive confirmó el show del dúo en nuestra capital e informó que las entradas para verlos en vivo ya están disponibles en la plataforma de Teleticket, a un costo desde S/ 153 hasta S/ 447. El recorrido de The Chainsmokers por el mundo lleva el nombre de su último disco "So Far So Good".

Este álbum, el cuarto en su trayectoria, salió a la luz en 2022, tres años después de su celebrado "World War Joy", que se publicó antes de la pandemia. Entre sus temas, destacan éxitos como "High", "I Love U" y "iPad", que precedieron el lanzamiento del proyecto. Se trató de un punto alto en la carrera de este par de disc jockeys, ya que debutó en el primer puesto en la lista Billboard Dance/Electronic Albums.

The Chainsmokers, una trayectoria

Fue hace 11 años que Andrew Taggart y Alex Pall, dos DJ estadounidenses, decidieron unirse para formar The Chainsmokers, proyecto musical en el que alumbraron su sonido característico, hábilmente ensamblado por el indie, el house progresivo y el pop. Sus primeros pasos fueron versiones de temas de grupos y artistas a los que admiraban, como Dragonette, Phoenix, entre otros.

El dúo no tardó en cosechar éxito con "Erase", una canción que lanzaron con la colaboración de la actriz y cantante india Priyanka Chopra. Pero no fue hasta el 2014 que alcanzaron gran popularidad con su canción "Selfie". La pieza está acompañada por la voz de Alexis Killacam y, a la fecha, cuenta con más de 600 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Fue entonces que The Chainsmokers escaló y firmó contrato con Disruptor Records. En 2015 lanzaron su primer EP, que incluyó "Roses", otro éxito en su carrera. Desde entonces, han lanzado un total de cuatro álbumes de estudio y han colaborado con artistas como Coldplay, Closer, Halsey, Daya y Rozes. Actualmente, son una fuerza musical dominante en la electrónica. Y en agosto, sus seguidores peruanos tendrán la oportunidad de encontrarse y bailar al ritmo de sus canciones más conocidas.

