The Rasmus es una banda finlandesa de rock alternativo y rock gótico formada en Helsinki en 1994 | Fotógrafo: Pete Anikari

La banda de rock finlandesa y ganadora de múltiples discos de platino, The Rasmus, llega a Perú para brindarnos un concierto íntimo el jueves 18 de mayo en el CC. Arena Bar de Barranco, luego visitará México, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina dentro de su gira 'Live and Never Die'.

En septiembre del año 2022, la agrupación conocida mundialmente por su hit 'In The Shadows', estrenó al mundo su décimo álbum titulado 'Rise', que trata sobre la lucha de librar una batalla contra la depresión. La COVID-19 fue un detonante de los problemas de salud mental. “La canción tiene un mensaje positivo: no rendirse sin importar lo duro que te trate la vida".

Lanzaron un video con la letra de su nuevo sencillo infeccioso, 'Jezebel'. La canción fue coescrita y producida por Desmond Child, quien colaboró con The Rasmus en su séptimo álbum de estudio 'Black Roses'. Child es responsable de formular algunos de los mayores éxitos del rock, con créditos de coautor y producción en canciones icónicas de KISS, Bon Jovi, Aerosmith y Alice Cooper, por nombrar algunas.

“Jezebel es un homenaje, un tributo, a las mujeres fuertes de hoy, dueñas de su cuerpo, dueñas de su sensualidad, de su sexualidad y decididas a ser iguales”. A principios de los 2000, The Rasmus alcanzó los primeros lugares de las listas de música, gracias a canciones como 'Guilty', 'In the Shadows', su tema más exitoso, que actualmente cuenta con más de 151 millones de reproducciones en Spotify y más de 98 millones de reproducciones en YouTube.

The Rasmus en 'Vivo X El Rock 7'

En 2016, el concierto Vivo x el Rock 7 emocionó a los miles de asistentes peruanos. Esa vez, los fanáticos del rock corearon a voz viva las canciones de la banda gótica finlandesa The Rasmus.

La banda inició su concierto con 'First Day of My Live' para luego seguir una lista de canciones que fue coreada por todos los asistentes. 'Guilty', 'Stranger', 'In The Shadows', entre muchos otros.

Durante una hora el público recordó varios éxitos de la banda, y regresaron mentalmente a sus épocas de colegio o universidad. El festival Vivo x el Rock es un evento anual que convoca a grandes músicos de talla nacional e internacional. En el 2016, se presentó 6 voltios, Trémolo, Ataque 77, Limp Bizkit, entre otros.

El concierto terminó un poco después de las 4 de la mañana. Mar de Copas despidió el espectáculo ese año.

