La noche del 21 de marzo pinta para ser una fiesta a todo dar para celebrar la trayectoria de Los Ardiles. | Fuente: Difusión

Una de las agrupaciones más queridas del criollismo peruano son Los Ardiles. Así ha sucedido a lo largo de estos 40 años, los cuales les han traído muchas alegrías. Y en honor y gratitud a todas esas satisfacciones es que brindarán un esperado y emblemático concierto de celebración este 21 de marzo en el Gran Teatro Nacional.

‘Nuestra Historia’, nombre con el que han denominado a esta única presentación, abordará no solo los éxitos que han ido colocando sino también hará un repaso desde los inicios, cuando se hacían conocer como Armonía Criolla.

Está claro que este show vislumbra un espectáculo ágil, dinámico, espontáneo y emotivo, tal y como han sido las presentaciones de Los Ardiles en estos 40 años de trayectoria. En otras palabras, será un repaso por la vida artística y cultural de la familia Ardiles, desde sus inicios en el ambiente familiar, las etapas escolares y universitarias, y en el entorno vecinal.

La velada estará dirigida por Manuel ‘Kiko’ y Jaime Ardiles, quienes son los actuales miembros y fundadores del conjunto. Sin embargo, en los próximos días se anunciarán a los grandes invitados que tendrán ese día, los cuales forman parte de la familia que los viene acompañando durante todos estos años al servicio de la música y, sobre todo, el criollismo.

Cabe destacar que Los Ardiles gozan de una amplia experiencia en diferentes tipos de espectáculos y con diversos géneros pues tienen raíces musicales distintas, pasando por el rock, música latinoamericana, folklore del ande peruano y la música criolla que los ha llevado a recorrer por el interior y exterior de nuestro país, tales como: Estados Unidos, Panamá, Brasil, Argentina, Corea del Sur, entre otros. Por eso, la noche del 21 de marzo pinta para ser una fiesta a todo dar. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Los Ardiles versionan grandes clásicos de The Beatles

Inspirados en su admiración por The Beatles, la agrupación nacional Los Ardiles culminaron uno de sus más ambiciosos proyectos: versionar la música de la banda británica en géneros peruanos. El resultado es el álbum "Arditles", que incluye 10 temas clásicos de 'Los cuatro de Liverpool', grabados a ritmo de guitarra, cajón y castañuelas.

Tras el adelanto del sencillo "Ob-La-Di, Ob-La-Da" en ritmo de polca, lanzado en junio pasado, Jaime y Kiko Ardiles presentan el disco completo que contiene covers de grandes hits como "Twist and Shout" (festejo), "She Love You" (polca), "Michelle" (vals), "Girl" (vals), "And I Love Her" (vals), "Day Tripper" (festejo), "Yesterday" (vals), "Nowhere Man" (vals) y "If I Fell" (vals).

"En 'Ardiles' hemos versionado estos éxitos con mucho sentir criollo. Estamos respetando la letra y sonoridad de cada una de estas canciones creadas por Paul McCartney y John Lennon”, afirmó Kiko en un comunicado. "Al oír estas versiones, los beatlemaniacos de todo el mundo pondrán atención en la música peruana. Es una gran vitrina para que nuestros ritmos trasciendan las fronteras", acotó Jaime.

Según revelan Los Ardiles, su pasión por la música de The Beatles viene desde su adolescencia, cuando uno de sus hermanos mayores llevó a casa un disco del grupo inglés. Influenciados por esta música, los criollos, se iniciaron rockeros.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.