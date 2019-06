The Strokes encabeza el cartel de Vivo x el Rock 11. | Fuente: The Strokes

Luego de muchos rumores y una gran expectativa por parte del público durante varios años, anunciamos que la banda neoyorquina The Strokes será el headliner del festival VIVO X EL ROCK 11, el cual se realizará el sábado 23 de noviembre en el Estadio de San Marcos.

Las entradas estarán a la venta a S/.169 desde el jueves 20 de junio en Teleticket. Preventa exclusiva de Interbank el jueves 20 y viernes 21 de junio.

The Strokes llega por primera vez al Perú, siendo su única presentación en Sudamérica este año, convertido en uno de los grupos más importantes del mundo y con un impecable prestigio que lo ha llevado a encabezar los festivales más trascendentes como Lollapalooza, Coachella, Austin City Limits, Reading, entre otros.

Conformado por Julian Casablancas (voz), Nick Valensi (guitarra), Albert Hammond, Jr. (guitarra), Fabrizio Moretti (batería) y Nikolai Fraiture (bajo), ha editado cinco álbumes de estudio desde su formación: “Is This It” (2001), “Room on Fire” (2003), “First Impressions of Earth” (2006), “Angles” (2011) y “Comedown Machine” (2013), con el que redefinió el rock de guitarras al comienzo del nuevo siglo y posicionó varios éxitos en casi 20 años de carrera.

La edición 2019 de VIVO X EL ROCK tendrá muchas novedades: serán 04 escenarios repartidos de la siguiente manera: 02 dentro del estadio de San Marcos, uno en la explanada y otro en el campo anexo de la universidad. Asimismo, se contará con variedad de food trucks, bares, diversas activaciones, zonas de descanso, servicios para los asistentes y hasta una feria.

El gran atractivo de esta versión del festival será que los artistas estelares, aquellos que se presenten dentro del estadio, realizarán shows largos y completos, a diferencia de otros años, donde debían correr por cumplir un horario reducido. Es decir, el público podrá ver a The Strokes tocando un set completo de sus canciones, experiencia que sumará a otras más que se irán revelando posteriormente.