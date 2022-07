En su primera edición, el festival de música "Vibra Perú" tuvo en su cartel a Daniela Darcourt, Eva Ayllón, entre otras artistas nacionales. | Fuente: Difusión

Luego de su primera edición, realizada el 30 de abril, el festival de música "Vibra Perú" ya alista una segunda entrega para el próximo 20 de agosto, con un cartel de artistas nacionales que permanecerán en la incógnita hasta su pronta revelación.

Será una jornada de múltiples conciertos, que se llevará a cabo nuevamente en la Plaza Arena del Jockey Club, recinto acondicionado para recibir a miles de asistentes. Las entradas se venderán a partir del 11 de julio con un 30 % de descuento hasta el 15 del mismo mes.

En su primera versión, "Vibra Perú" consiguió reunir a más de 10 000 asistentes, según un comunicado de prensa. En aquella oportunidad, el festival agrupó una lista nutrida de músicos peruanos, encabezados por Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Raúl Romero.

Además, la fiesta se trasladó fuera de las fronteras del escenario, ya que el evento congregó más espectáculos, como activaciones, dinámicas, una surtida área de comidas y todo el buen ánimo de volver a los shows en vivo tras una pandemia mundial que diezmó al rubro del entretenimiento.

"Vibra Perú 2": ¿cuándo se revela su cartel de artistas?

En la misma nota de prensa, el festival "Vibra Perú" anunció que los artistas que se congregarán en su jornada serán anunciados el próximo 7 de julio. Garantizó, eso sí, que los músicos serán de primer nivel, como en su anterior entrega.

El cartel de cantantes y agrupaciones, además de otras novedades, se irán dando a conocer a través de las redes sociales —Facebook e Instagram— del evento, donde se le puede puede encontrar como Festival Vibra Perú.

Este festival surgió con el fin de que sus asistentes abracen las diferencias y se sientan profundamente orgullosos de ser peruanos. Una propuesta que, además, se desarrolla luego de las Fiestas Patrias de nuestro país.

La invitación está hecha: este sábado 20 de agosto todos los caminos llevan hacia el punto más álgido de vibración en Lima de la mano de Vibra Perú.

