Los Auténticos Decadentes celebran sus 35 años con un concierto en Lima

Los Auténticos Decadentes darán un concierto en Lima el próximo 7 de julio. | Fuente: Difusión

Los Auténticos Decadentes regresan a Lima para celebrar en vivo sus 35 años. Con un concierto programado para el jueves 7 de julio, el grupo argentino se reunirá en el Plaza Arena del Jockey Club para revivir los éxitos que han acumulado a lo largo de su extensa trayectoria musical.

Desde 1986, la banda de ska ha construido una sólida carrera en la que no faltaron los sencillos que forman parte de las fiestas de más de una generación. "El murguero", "La guitarra", "Un osito de peluche de Taiwán, "Loco", "Amor", "Corazón", entre otros temas son ya clásicos de la música latina.

A lo largo de más de tres décadas, Los Auténticos Decadentes han editado, además, 12 discos de estudio, un álbum que recoge su presentación en el MTV Unplugged y tres DVDs de sus presentaciones en vivo.



La gira por su aniversario número 35 arrancó en septiembre de 2021, con una serie de conciertos que agotaron entradas en el estadio Obras de Buenos Aires (Argentina), además de otras ciudades de Chile, Uruguay y México.

Las entradas para su show en Lima están a la venta desde el 13 de mayo a través de la plataforma Joinnus.

Los Auténticos Decadentes

Entretanto, Los Auténticos Decadentes continúan promoviendo la trilogía discográfica "ADN", un proyecto de tres álbumes en los que la banda argentina recorre sus raíces seminales con versiones de grandes clásicos de la música popular de los últimos 50 años.

Los capítulos A y D fueron lanzados en noviembre de 2021 y marzo de 2022, respectivamente. Incluyen colaboraciones con importantes referentes de América Latina, con canciones como "Golpes en el corazón" (obra original de Los Tigres del Norte) con la colaboración de Natalia Lafourcade.

También destaca "Oro", de Bronco, que Los Auténticos Decadentes grabaron junto a Don Lupe Esparza y Tokyo Ska Paradise de Japón.

El capítulo N, que cerrará este nuevo proyecto, todavía está en proceso de producción y saldrá a la luz en el próximo semestre, según un comunicado de prensa.

Actualmente, son 13 los miembros que conforman Los Auténticos Decadentes: Gustavo Parisi, Jorge Serrano, Diego Demarco, Gustavo Monteccia, Pablo Armesto, Mariano Franceschelli, Martín Lorenzo, Gastón Bernardou, Eduardo Trípodi, Pablo Rodríguez, Daniel Zimbello, Guillermo Eijo y Claudio Carrozza.​

