Víctor García, vocalista y líder de WarCry: “Perú tiene muchísimo que ofrecernos”

Conciertos Víctor García: “Perú tiene muchísimo que ofrecernos”

WarCry tiene más de dos décadas de historia. | Fuente: WarCry

Lima se ha vuelto habitual escala de diversos artistas y bandas de distintos géneros; y el heavy metal no es la excepción. Ya hace unos meses, WarCry -una de las agrupaciones metaleras más importantes de España- anunció que incluirá a Perú en su gira Daimon Tour, con la que promociona su más reciente producción discográfica.

Esta será la segunda vez que WarCry se presente en nuestro país, después del concierto que los europeos ofrecieron en Lima, en 2018. La cita ahora será el próximo 9 de mayo, en el Centro de Convenciones Arena de Barranco.

A propósito, RPP conversó con Víctor García, fundador, líder y vocalista de WarCry, quien habló de la historia y la actualidad de la banda, de sus expectativas de cara a su próxima visita a Perú y hasta se animó a comentar su “breve” paso por ADVENTUS, proyecto musical que integró en paralelo a WarCry.

-Esta será la segunda vez que WarCry se presenta en Perú. ¿Algún recuerdo de aquella visita?

Lo más llamativo es que veníamos de otro país, no recuerdo cuál era, y habíamos pillado (tomado) un vuelo que hacía escala en Lima, pero luego seguía... y siguió con nuestro equipaje, básicamente. De mucha suerte, llevábamos lo elemental para tocar en nuestra mano. La verdad es que la sensación luego fue muy buena. Lo pasamos muy bien y con muchas ganas de volver, está claro.



-Recuerdo que en redes colocaron un mensaje diciendo “No fue fácil, pero lo hicimos juntos”.

Sí, más que nada por el tema de la ropa. Pero todo el equipaje apareció muy justito para volver a España. Fue toda una historia, pero todo lo relativo al concierto fue muy a gusto y muy satisfactorio.



-WarCry, prácticamente desde sus inicios, ha tenido una buena relación con Latinoamérica. ¿Qué destacas de los fanáticos de esta región?

No sé qué decir. Quizás la pasión, la buena energía, sobre todo. Aquí (en España) hay un poco el toque europeo de quizás analizar las cosas en vez de disfrutarlas. Y ahí (en Latinoamérica) es más de ‘voy a pasarlo bien, voy a disfrutar’, pero no en análisis total.



-WarCry ya tiene una suerte de sello de identidad. ¿Cuáles son sus influencias musicales para llegar al ‘sonido WarCry’?

Es un poco la suma de todos los elementos. Aunque haya un compositor, cada músico aporta su toque. Como estamos juntos con nuestra formación actual desde el 2009, pues quieras o no quieras deja un poco de marca. Está claro que la voz siempre es una cosa característica: tengo una voz fuera de lo común y es muy reconocible. Pero es una suma de todo. Ojalá haya una llave maestra, pero es la suma de todo un equipo de trabajo, de personas con un sueño en común.



-En estos 22 años de historia, la banda ha tenido lanzamientos más destacados que otros. ¿Influye la crítica o la recepción del público en el siguiente proyecto?, ¿se dicen ‘tal vez no debemos ir por ese camino’?

No, para nada. No te vale arrepentirte de algo que has hecho como has querido. A veces miras atrás y dices ‘lo hubiera hemos mejor, lo hubiera hecho de otra manera’, pero al final en aquel momento hiciste lo que considerabas lo justo. Cierto es que las criticas hay que escucharlas, porque como en todo trabajo tú siempre tienes un poco de incertidumbre, de decir ‘Esto a lo mejor no me quedó tan bien como lo pensaba’ o ‘A lo mejor fui excesivo en eso’. Entonces, la crítica te ayuda a saber si tenías razón o no, pero tanto como para cambiar toda la dirección, me parece un poco exagerado; porque al primero que tiene que gustarle lo que haces es a ti mismo.



Víctor García conversó con RPP desde España.

-No hubo gira de celebración por los veinte años de la banda (fue en 2022). ¿Fue una decisión o simplemente se les pasó la fecha?

No se nos pasó, sino que veníamos de un parón. Estábamos saliendo de la pandemia y sacamos el disco Daimon en octubre y no quisimos pisar la salida de un disco con una efeméride. Entonces, vamos a dejar las celebraciones para los 200 años, es un número más bonito [risas].



-Ahora que lo mencionas, ¿a qué de debió el parón de WarCry?

Saturación. Simple y llanamente, saturación. No somos un grupo que seamos muy propensos al estrés; pero llega el momento que, con los años, yo particularmente soy el culpable de ese parón, tenía un déficit de ideas de muchas cosas, que influyeron directamente. Creo que la opción que luego hablé con mis compañeros y tomamos era la más acertada, que era parar. Dijimos: vamos a vivir la vida con nuestras familias, con nuestros amigos, con todo lo que teníamos alrededor. Y, al mes de parar, aparece la pandemia, nos cierran en casa y ahí te das cuenta que quizás no estás tan mal, quizás te has dejado llevar un poco y lo que hay que hacer es aprovechar el momento y aprovechar el día. Así que ahí me puse a trabajar y aquí estamos otra vez.



-WarCry paró, pero también paró el mundo.

Claro, entonces toda esta idea de ‘vamos a irnos de vacaciones o a la playa’, todo esto se fue también. Entonces, te dices ‘y ahora que estoy parado de verdad, ¿qué es lo que te pide el cuerpo?’. Lo que me pide es volver a dar conciertos, volver a hablar con gente, volver a tocar, volver a hacer música. Para mí, en particular, fue un toque de realidad.



-Desde la demo previa a la existencia de WarCry no hacen discos en inglés. ¿Quedó descartada la idea?, ¿es posible tener un disco en inglés?

Realmente durante los primeros años estábamos dudosos, teníamos dudas. Pero luego dices ‘tengo un idioma en un nicho de población muy grande que nos puede escuchar’. Luego, date cuenta que Rammstein canta en alemán, hay un grupo danés de black metal que también canta en danés y creo que, al final, lo importante es estar a gusto con la música que haces y con la forma de expresarte mejor. Entonces, yo me expreso mejor en castellano, en español. Se pensó para dar el gran salto y, luego, te das cuenta que el gran salto lo tenemos ya. Somos mucha gente hablando el mismo idioma.



-Ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo analizas tu periodo en ADVENTUS?

Breve [risas]. Breve ha sido, ¿no? Pero ha sido una etapa de aprendizaje. Realmente quería salirme de todo el sistema de funcionamiento de WarCry para ver cómo era lo otro. Por lo demás, aprendí mucho, por volver a cantar canciones compuestas por otra persona, por Manuel Ramil, en este caso; y un poco por todo lo que es la maquinaria musical y las diferencias a nivel personal con la música. Entonces, ADVENTUS, para mí, ha sido una gran etapa. Breve, pero una gran etapa.



-Finalmente, ¿cuáles son tus expectativas para el concierto del 9 de mayo?

Pues, por lo menos, lo mismo que vimos en el 2018. Yo ya sé que tenemos ahí a los clubs de fans, que últimamente están muy a tope, mostrándonos todo el apoyo; por lo cual estamos muy ilusionados. Creo que Perú es un país enorme, que tiene muchísimo que ofrecer para WarCry y WarCry va a esforzarse en dar a Lima toda nuestra energía.