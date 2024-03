Poison anuncia nueva gira para el 2025 con sus miembros originales

Bret Michaels, vocalista y líder de Poison, aseguró que la popular banda de glam metal volverá a girar el 2025, con los miembros originales de la agrupación.

“¿Cuándo volveremos? Creo que en 2025. Será como siempre ha sido, todos los Poison originales. Siempre hemos sido C.C., Bobby, Rikki y yo, y haremos otra gran gira de estadios en 2025”, dijo durante una sesión de preguntas en el Monsters Of Rock Cruise.

Poison está integrado actualmente por Bret Michaels (voz), C.C. DeVille (guitarra), Bobby Dall (bajo) y Rikki Rockett (batería), todos miembros de la agrupación prácticamente desde su fundación.

Cabe mencionar que el primer guitarrista de Poison fue Matt Smith, pero salió de la banda antes del lanzamiento del primer disco, Look What the Cat Dragged In (1986).

Bret Michaels no dio detalles de esta nueva gira, como países que visitarían o el eventual setlist. “Saldremos y haremos 35 o 30 fechas con Poison. Lo preparamos y lo programamos”, indicó.



Chequeo médico

En octubre del año pasado, Bret Michaels reveló que se hizo un chequeo médico, con el fin de prevenir el cáncer de piel.

Por medio de un post en sus redes sociales, el músico contó que se hizo una biopsia cerca al estómago luego del fallecimiento de su amigo y cantautor Jimmy Buffet, quien murió producto del cáncer de piel tras una batalla de cuatro años.