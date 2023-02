Milena Warthon busca convencer al jurado de Viña del Mar 2023 para traer los premios a Perú. | Fuente: Instagram

¡Perú sigue brillando en Chile! Milena Warthon logró pasar a la parte final de la competencia en Viña del Mar 2023. La artista nacional clasificó junto a Frank Di, de México, con 'La última gota'; y con Laia, de Chile, con su canción ‘Camino’.

Cabe resaltar que su canción, un ritmo andino pop, consiguió un altísimo puntaje de 6.5 por parte del jurado virtual y un promedio parcial de 6.4. Este jueves 23 de febrero será la final y, de llegar a ganar, podría ser coronada el viernes 24.

Por segunda vez, Milena Warthon interpretó su tema ‘Warmisitay’ que, si bien fue compuesto para su abuela, también lo es para todas “mis pequeñas, que me han abierto la puerta de sus vidas y hoy saben lo que valen y cantan con el corazón. La historia de toda la gente que me regala día a día su amor incondicional, la de las guerreras de Pata Pata. Hoy cuento la historia de todas las mujeres a las que les dijeron que NO PODÍAN”.

Luciendo una pollera morada, la peruana espera seguir haciendo historia en Viña del Mar 2023.

Susan Ochoa y su triunfo en Viña del Mar 2019

Susan Ochoa obtuvo dos gaviotas en el festival Viña del Mar 2019. Ella ganó en la competencia internacional donde obtuvo su primera gaviota y 30 mil dólares.

Susan también se quedó con una segunda gaviota de plata como mejor intérprete del festival donde venció a los países de Ecuador y Chile y sus representantes. "Gracias a Dios que me permite seguir mis sueños. Esto es para todas las personas que siempre confiaron en mi", dijo entre lágrimas.

Susan Ochoa impactó a todo el público con su tema 'Ya no más' que hace denuncia a la violencia contra la mujer. De igual manera la cantante ecuatoriana, Dayanara interpretó su canción “El Innombrable” y el chileno Neven Ilic interpretó su canción 'Por algo fue'. Ellos dejaron todo en el escenario.

La ecuatoriana Dayanara había pasado a la final con un total de 6,4; Susan se había ubicado en segundo lugar con 6,3 puntos y el cantante chileno Neven Ilic calificó con un total de 6,0. La definición del ganador fue bastante apretada.

