¡Confirmado! Vivo X el Rock regresa en marzo del 2025 tras cinco años de su última edición

Tras cinco años de espera, Vivo X el Rock regresa en 2025. Aún sin line-up confirmado, esto es todo lo que se sabe hasta ahora sobre el festival.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Excelentes noticias para los fanáticos del rock! Uno de los eventos más emblemáticos del género ha confirmado su esperado regreso en 2025. Se trata de Vivo X el Rock, el festival que ha reunido en ediciones pasadas a grandes leyendas del rock, tanto nacionales como internacionales, en un solo escenario.

La mañana del miércoles, la productora Kandavu, encargada de la organización, anunció a través de sus redes sociales que Vivo X el Rock volverá con más fuerza que nunca en marzo de 2025. Aunque el line-up aún no ha sido revelado, la cuenta oficial del festival adelantó que esta edición se centrará exclusivamente en el rock.

La última edición del festival Vivo X el Rock se llevó a cabo en noviembre de 2019.Fuente: Facebook: Festival Vivo X el Rock

¿Cuándo será Vivo X el Rock 2025?

El festival Vivo X el Rock tiene programado su regreso para el 29 de marzo de 2025. Aunque todavía no se ha confirmado el lugar ni los artistas que formarán parte del cartel, los fanáticos en redes sociales ya especulan con grandes nombres.

Aún no se ha confirmado el line-up para la próxima edición del festival.Fuente: Facebook: Festival Vivo X el Rock

¿Cuándo fue la última edición de Vivo X el Rock?

La última edición de Vivo X el Rock se celebró el 23 de noviembre de 2019 en el Estadio de San Marcos. Aquella vez, el festival contó con un cartel estelar, encabezado por The Strokes y Slipknot, junto a otras grandes bandas como Interpol, Bullet for My Valentine, Fito Páez y The Rasmus, entre muchos otros.

Aunque estaba previsto que el evento regresara el 26 de septiembre de 2020, la pandemia de COVID-19 y las restricciones de la cuarentena general obligaron a reprogramarlo inicialmente para el 11 de septiembre de 2021. Sin embargo, la cancelación fue definitiva. Desde entonces, se realizaron varios intentos por reactivar el festival, pero no fue posible concretarlo hasta ahora, tras cinco años de ausencia.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis