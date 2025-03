Vivo x el Rock 2025: el posible setlist de Marilyn Manson, Avenged Sevenfold, Los Fabulosos Cadillacs y más

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El festival Vivo x el Rock 2025 promete ser uno de los eventos musicales más impactantes del año en Perú, con un cartel que reúne a grandes exponentes del rock y la música alternativa. Entre los artistas más esperados se encuentran Marilyn Manson, Avenged Sevenfold y Los Fabulosos Cadillacs, quienes podrían sorprender al público con setlists cargados de energía, nostalgia y sus temas más icónicos.

El controvertido cantante Marilyn Manson podría ofrecer un espectáculo cargado de simbolismo y teatralidad, con un setlist que incluya clásicos como The Beautiful People, Sweet Dreams (Are Made of This) y Tourniquet. Dado su estilo transgresor, los fanáticos esperan que combine temas de sus primeros álbumes con canciones de sus producciones más recientes.

Además de estos grandes nombres, el Vivo x el Rock 2025 contará con una variada oferta musical que incluye desde bandas de rock hasta exponentes del punk y el metal. De seguro habrá sorpresas que promete convertir esta edición en una experiencia inolvidable.

¿Cuándo y dónde es el Vivo x el Rock 2025?

La cita es este sábado 29 de marzo en Lurín Live, ubicado en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 30, cerca del puente San Pedro. Las puertas de Vivo X el Rock 2025 se abrirán a las 10 a. m. El evento está programado para comenzar a la 1 p.m. y extenderse hasta altas horas de la noche, asegurando más de 12 horas de música ininterrumpida.

Artistas y horarios confirmados para el Vivo x el Rock 2025

El Escenario 1 estará dedicado a las bandas más pesadas, con nombres como Anthrax, Avenged Sevenfold y Marilyn Manson. En el Escenario 2 se presentarán artistas como The Kooks, The Hives y Capital Cities, mientras que en el Escenario 3 actuarán Allison, Animal, Smash Mouth y bandas nacionales como La Mente y Zen. Finalmente, el Escenario 4 dará espacio a propuestas locales como Uchpa, La Zorra Zapata y Volcano.

¿Cuál sería el setlist de Marilyn Manson para el Vivo x el Rock 2025?

Jorge Nieto, director del festival, se presentó en Economía Para Todos por RPP y reveló cuál fue el pedido de Marilyn Manson ya que es la primera vez del artista en nuestro país: "Es una persona muy particular. Los artistas te mandan su requerimiento y normalmente es una lista de alimentos y bebidas. Si un artista no quiere algo, simplemente lo retira de su lista. Sin embargo, en el caso de Manson ha pasado algo muy curioso", dijo al iniciar.

"Todo lo que es alcohol ha sido tachado con plumón negro. Lo cual nos indica que está saliendo de una etapa muy complicada de su vida y hoy en día se ha rehabilitado y está haciendo unos shows potentísimos a nivel internacional", agregó. Al estar enfocado en su carrera artística, este sería su posible setlist con el que deleitará a sus fans:

We Know Where You Fucking Live

Disposable Teens

Angel With the Scabbed Wings

This Is the New Shit

Say10

Deep Six

Tourniquet

mOBSCENE

The Dope Show

Sweet Dreams (Are Made of This)

The Love Song

The Beautiful People

¿Cuál sería el setlist de Fabulosos Cadillacs para el Vivo x el Rock 2025?

Los Fabulosos Cadillacs, la emblemática banda argentina que ha dejado una huella imborrable en generaciones con su inigualable mezcla de ska, rock, reggae, punk y música latina, se prepara para ofrecer un concierto que promete ser inolvidable en Lima. El setlist del concierto será un emocionante viaje a través de los éxitos que han cimentado. Canciones icónicas como Siguiendo La Luna, El Satánico Dr. Cadillac, Matador y Mal Bicho no faltarán en el repertorio.

Cadillacs

Manuel Santillán, el león

Demasiada presión

Carmela

El genio del dub

Calaveras y diablitos

Siguiendo la luna

V centenario

Carnaval toda la vida

Mal bicho

Matador

Encore:

Mi novia se cayó en un pozo ciego

Vasos vacíos

El satánico Dr. Cadillac

Yo no me sentaría en tu mesa

¿Cuál sería el setlist de Avenged Sevenfold para el Vivo x el Rock 2025?

Con siete discos en su haber, y una legión de fanáticos que agitan la melena en sus conciertos, Avenged Sevenfold viene a Perú para ofrecer su gran repertorio. Si bien no se conoce la lista oficial de su setlist, estas son las canciones que son infaltables para su presentación.

Game Over

Mattel

Afterlife

Hail to the King

We Love You

Buried Alive

Unholy Confessions

Nobody

Nightmare

A Little Piece of Heaven

Save Me

Cosmic

Recomendaciones para el Vivo x el Rock 2025

Los organizadores también hicieron un llamado a los asistentes para que lleguen con anticipación, dada la magnitud del evento. Además, sugieren llevar ropa y calzado cómodo para disfrutar plenamente de la jornada. Se habilitarán puntos de comida, bebida y zonas de primeros auxilios dentro del recinto.

