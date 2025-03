Linkin Park en Lima: conoce los precios de las entradas para su concierto en el Estadio San Marcos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Linkin Park regresará a Lima luego de ocho años. La icónica banda de rock alternativo confirmó su concierto en nuestro país para el próximo 28 de octubre en el Estadio San Marcos como parte de su gira mundial From Zero, marcando así su esperada vuelta a los escenarios tras la trágica muerte del legendario vocalista Chester Bennington el 2017.

El concierto de Linkin Park significa su retorno al Perú, y otros países de Latinoamérica, con sus nuevos integrantes: la vocalista Emily Armstrong, quien entra en reemplazo del fallecido Chester Bennington y el baterista Colin Brittain, quien se sumó a la banda en lugar de Rob Bourdon.

Ahora, con el auspicio de Studio 92, del GRUPORPP, la banda volverá a cautivar con su música con sus integrantes: Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain. A continuación, revisa los precios de las entradas para el concierto de Linkin Park en el Estadio San Marcos y cómo adquirirlas.

Zonas y precios preventa BBVA (15% de descuento)

Occidente central: s/.450.

s/.450. Cancha 1 (izquierda): s/.390.

s/.390. Cancha 1 (derecha): s/.390.

s/.390. Occidente 1: s/.420.

s/.420. Oriente 1: s/.420.

s/.420. Occidente 2: s/.330.

s/.330. Oriente 2: s/.330.

s/.330. Cancha 2: s/.295.

s/.295. Tribuna norte: s/.180.

Zonas y precios generales

LPU PIT 1 : s/.770.50.

: s/.770.50. LPU PIT 2: s/.770.50.

s/.770.50. Occidente central: s/.517.50.

s/.517.50. Cancha 1 (izquierda): s/.448.50.

s/.448.50. Cancha 1 (deercha): s/.448.50.

s/.448.50. Occidente 1: s/.483.

s/.483. Oriente 1: s/.483.

s/.483. Occidente 2: s/.379.50.

s/.379.50. Oriente 2: s/.379.50.

s/.379.50. Cancha 2: s/.339.25.

s/.339.25. Tribuna norte: s/.207.

¿Cuándo se puede comprar las entradas para el concierto de Linkin Park?

De acuerdo con la publicación hecha por Live Nation Perú, las entradas del concierto de Linkin Park se pondrán a adquirir en modalidad preventa exclusiva el 01 y 02 de abril desde las 10 a. m., con un 15% de descuento con Tarjetas BBVA en la plataforma digital de Ticketmaster (hasta agotar stock).

En el caso de la venta general, esta se realizará el 03 de abril desde las 10 a. m., respectivamente, en la misma página web de Ticketmaster. Por otro lado, las preventas exclusivas para el club de fans LP Underground (LPU) estarán disponibles desde el 31 de marzo, brindando a sus seguidores la posibilidad de asegurar sus entradas con anticipación.

Precios de entradas para concierto de Linkin Park en el Estadio San Marcos.Fuente: Ticketmaster

¿Cómo comprar las entradas para el concierto de Linkin Park?

Ingresa a Ticketmaster. Visita la página web o haz clic en el enlace directo.

Crea tu cuenta. Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña.

Confirma tu registro. Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta y regresa a la página de Ticketmaster.

Busca el evento. Inicia sesión en Ticketmaster y busca el concierto de Linkin Park.

Espera en la cola virtual. Una vez en la cola, aguarda tu turno. Cuando sea tu momento, podrás ver las zonas disponibles y sus precios.

Selecciona tus asientos. Elige la zona y los asientos deseados, luego haz clic en "reservar asiento" y finalmente en "comprar".

Finaliza la compra. Ingresa los datos de tu tarjeta, completa la compra y descarga tus tickets.

(*) Importante: No compartas tus tickets con terceros para evitar estafas.

Linkin Park anuncia nuevas fechas de su gira en Latinoamérica

Linkin Park dio a conocer las nuevas fechas de sus conciertos en Latinoamérica este 2025. Por medio de sus redes sociales, la banda estadounidense confirmó sus siete presentaciones en el continente. Primero, Bogotá (Colombia) el 25 de octubre, luego Lima (Perú), el 28 de octubre, Buenos Aires (Argentina) el 31 de octubre y Santiago (Chile) el 2 de noviembre.

Del mismo modo, estableció tres fechas en Brasil. Primero en Curitiba (5 de noviembre), Sao Paulo (8 de noviembre) y Brasilia (11 de noviembre).

Chester Bennington fue el vocalista y líder de Linkin Park hasta su fallecimiento en julio de 2017. | Fuente: Instagram (linkinpark)

¿Quiénes son los nuevos integrantes de Linkin Park?

Emily Armstrong es una cantante, compositora y guitarrista estadounidense. Con 38 años, Armstrong tiene una amplia carrera en la música desde los 16 años tocando al lado de la guitarrista Siouxsie Medley. Influenciada por el folk rock, la nueva vocalista de Linkin Park proviene de la banda de rock alternativo Dead Sara.

Colin Brittain es un compositor y productor estadounidense. Ha escrito y producido con diversos artistas como Papa Roach, Hands Like Houses, 5 Seconds of Summer, entre otras bandas. Comenzó tocando la batería con la banda Oh no Fiasco. Ahora, se unió a Linkin Park en reemplazo del baterista Rob Bourdon.

¿Qué dijo Mike Shinoda sobre los nuevos integrantes de Linkin Park?

De igual manera, Mike Shinoda no desaprovechó la oportunidad para comentar sobre la integración de Emily Armstrong y Colin Brittain a Linkin Park. Por medio de un comunicado de prensa, el fundador, líder y rapero de la banda estadounidense se refirió a los nuevos integrantes.

“Cuanto más trabajamos con Emily y Colin, más disfrutamos de su talento de clase mundial, de su compañía y de las cosas que creamos (…) Nos sentimos realmente empoderados con esta nueva formación y con la nueva música vibrante y llena de energía que hemos creado juntos", manifestó Shinoda.

¿Quién fue Chester Bennington?

Chester Charles Bennington fue un cantante, compositor y músico estadounidense, conocido por ser el vocalista principal y compositor de Linkin Park. También fue el vocalista de las bandas Grey Daze, Dead by Sunrise y Stone Temple Pilots.

Chester fue reconocido por su potente voz y su gran registro vocal durante los conciertos de Linkin Park. El artista tomó gran notoriedad en la industria gracias al lanzamiento del álbum debut de la banda, Hybrid Theory (2000), que fue un éxito comercial mundial.

Entre los temas más conocidos por la voz de Bennington están: Numb, In the end, One step closer, What I've done, Somewhere I belong, Papercut, New divide, Given up, Breaking the habit, Crawling, entre otros éxitos.

Chester Bennington falleció el 20 de julio de 2017 a los 41 años siendo encontrado sin vida en su casa en Palos Verdes Estates, en California. Forenses determinaron que su muerte se produjo debido a "un suicidio por ahorcamiento". Tras su deceso, Linkin Park tuvo que cancelar el resto de su gira One More Light Tour reembolsando el dinero de las entradas vendidas.

El 11 de mayo de ese mismo año, Linkin Park y Chester Bennington estuvieron en Lima, Perú, donde hicieron vibrar a los miles de fanáticos que fueron a verlos en el Estadio Nacional.

Linkin Park confirma su esperado concierto en Lima para el 28 de octubre.Fuente: @linkinpark

