Willie Gonzalez ofrecerá una presentación en Lima este 13 de febrero. | Fuente: Instagram / Willie Gonzalez

Luego de vencer al cáncer en 2021, el salsero Willie González regresa a los escenarios con una gira por Estados Unidos y Latinoamérica, que incluye un concierto en Lima. El cantante se presentará este 13 de febrero en el Centro de Convenciones Arena Bar, ubicado en Barranco.

Será un almuerzo show en el que estará acompañado de referentes peruanos de la salsa, como Kate Candela, Septeto Acarey, Jair Mendoza, Zaperoko, entre otros. Toda una antesala al Día de San Valentín gracias a las letras románticas de uno de los mejores exponentes de la salsa sensual.

"Perú es mi segunda patria, porque viven la salsa como yo. Con mucha pasión y sentimiento. Fue uno de los primeros países que me abrió la puerta y me hice conocido internacionalmente gracias al éxito que tuve en Perú, eso jamás se olvida", dijo Willie González en un comunicado de prensa.

El popular 'Amo y señor de la salsa sensual' realiza esta gira después de lanzar su disco "Esencia" en 2020, con el que anunció su retiro oficial de la música. "Con este disco me despido de la música (...). Hay gente que me quita la paz y mi humanidad, y no voy a permitir eso. En agosto me quito de la música. Adiós a todos", sostuvo entonces.

Fecha y precio de entradas

Willie González ofrecerá su serenata de amor en Lima el próximo domingo 13 de febrero, en el Centro de Convenciones Arena Bar de Barranco. Las entradas para su almuerzo show están disponibles en Teleticket.

- Normal individual: S/ 161 - S/ 321 (vigencia hasta el 7 de febrero)

- Normal box 15 personas: S/ 249.80 (vigencia hasta el 7 de febrero)

- Normal box 12 personas: S/ 107 - S/ 267.50 (vigencia hasta el 7 de febrero)

- Normal mesa 6 personas: S/ 214 (vigencia hasta el 7 de febrero)

- Promo flash individual: S/ 128 - S/ 257 (vigencia hasta el 8 de febrero)

- Promo flash box 15 personas: S/ 203.12 (vigencia hasta el 8 de febrero)

- Promo flash box 12 personas: S/ 87 - S/ 217.50 (vigencia hasta el 8 de febrero)

- Promo flash mesa 6 personas: S/ 174 (vigencia hasta el 8 de febrero)

Precios de entradas para el almuerzo show de Willie González en Lima. | Fuente: Teleticket

Agradecido con su familia

Por otro lado, Willie González se refirió a su estado de salud después de haber enfrentado un cáncer que mantuvo en secreto hasta que pudo vencerlo. "Superé el mal gracias a Dios y mi familia que estuvieron conmigo siempre", señaló.

"Hoy, si me atrevo a contarlo, es para servir de ejemplo a muchos que pasan este mal. A cuidarse y hacerse sus chequeos siempre, siempre es mejor prevenir antes que lamentar", aseguró el intérprete de temas exitosos como "Pequeñas cosas", "Hazme olvidarla" y "Quiero morir en tu piel".

En 2020, Willie González estrenó su último álbum en el que repasaba sus inicios como cantante. "Yo me fui a esa época y recogí todos esos elementos que hice durante los 80 (...) Suena como ese primer disco mío", aseguró entonces el salsero a la prensa.

González es, junto a otros reconocidos cantantes, como Eddie Santiago, Lalo Rodríguez, Frankie Ruiz, David Pabón, Héctor Tricoche, Jhonny Rivera, una figura destacada en el subgénero de la salsa erótica desde hace más de 30 años.

