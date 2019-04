Ximena Sariñaña se presenta en Lima este domingo 7 de abril. | Fuente: Difusión

La cantante mexicana Ximena Sariñana regresa al Perú para formar parte del Ciclo Cordillera de Veltrac Music. La intérprete de “Mediocre”, "Vidas Paralelas”, “Different”, entre otras, se presentará el próximo domingo 7 de abril en la Sala Raimondi (Salaverry Carrillo 143, Barranco) a partir de las 6:00 p.m.



El concierto de Ximena será la primera fecha del Ciclo Cordillera 2019, la serie de conciertos que resalta el talento latinoamericano e hispanoamericano y que el año pasado logró sold out con la recordada presentación de Mon Laferte en el Parque de la Exposición.



Actriz y cantante mexicana, Ximena desde muy pequeña actuó en telenovelas de su país como "Luz Clarita", "María Isabel" y "Gotita de Amor"; también ha participado en importantes películas, entre ellas, "Hasta Morir", "Todo el Poder", "El Segundo Aire" y "Niñas Mal".



En 2006 debutó como cantante en la banda Feliz No Cumpleaños con quienes grabó su único EP titulado “La familia feliz”. En 2007 decidió comenzar su carrera como solista, lanzando a la venta su álbum debut “Mediocre”.

Con el sencillo “Vidas Paralelas” sonando en la radio, logró ser Disco de Oro en México, ganar en la categoría de Artista Revelación en los Premios MTV y ser nominada como Mejor Álbum de Rock Latino/Alternativo en los premios Grammy y como Mejor Nuevo Artista y Mejor Canción Alternativa en los Latin Grammy.



En 2009 participó en la banda sonora de las películas "Paradas Continuas" y "The Twilight Saga: New Moon". En 2011 presentó su álbum homónimo en inglés, abriéndole puertas en escenarios de festivales como Coachella, Lollapalooza y LAMC en Nueva York.



Ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas como Jason Mraz, Miguel Bosé, Ana Torroja, Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade, Jarabe de Palo, entre otros y ser telonera de Coldplay, Sara Bareilles y Juanes. Ha participado como jurado en dos temporadas de "México Tiene Talento", versión mexicana de "America's Got Talent".



Actualmente se encuentra promoviendo su más reciente sencillo “Qué Tiene” que se desprende de su nuevo material discográfico que saldrá en febrero del 2019.



Las entradas para el concierto de Ximena Sariñana en Lima como parte del Ciclo Coordillera están a la venta a través de Joinnus.