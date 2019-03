Jon Bon Jovi se presentó hace 9 años en Perú | Fuente: AFP

Bon Jovi, una de las bandas de rock más famosos de todos los tiempos, llega al Perú en su nueva gira mundial “This House Is Not For Sale Tour”.

Como artista soporte tendremos a los Goo-Goo Dolls, banda emblemática de los años 90. Sus éxitos “Iris”, “Slide” y “Name” llegaron a los primeros lugares de los charts en el mundo entero. Conformada por John Rzeznik y Robby Takac, quienes harán vibrar con su energía e inmediata conexión con el público.

Este esperado concierto será el 2 de octubre en el Estadio Nacional, y las entradas estarán en preventa del 15%, exclusivo con tarjetas Interbank, del viernes 15 al domingo 17 de marzo, y la venta general, con cualquier medio de pago, a partir del lunes 18 de marzo.

Con una legendaria carrera que abarca más de tres décadas, desde su formación en 1983, Bon Jovi ha ganado su lugar entre la realeza del rock global. Con más de 150 millones de discos vendidos mundialmente, un extenso catálogo de hits y más de 2.800 conciertos en 50 países para más de 35 millones de fans, Bon Jovi es una de las bandas de rock and roll mas importantes de nuestro tiempo.

Conformada por Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Phil X, Hugh McDonald, y otros importantes músicos que formaron parte de ella, esta banda original de New Jersey ha llegado a la cima de la fama con temas clásicos como “Living On a Prayer”, “Never Say Goodbye” “I´ll Be There For You”, “Blaze of Glory”, “Always”, “It´s My Life”, “Bed of Roses”, y muchos otros que han llegado a la cima de los charts.

Su más reciente trabajo discográfico, “This House Is Not For Sale”, no es la excepción. Desde su lanzamiento, llegó al tope de los charts mundiales, logrando su sexto sencillo nº 1 en Estados Unidos. Es el decimotercer álbum de estudio de Bon Jovi y contiene hits como "This House Is Not for Sale”, “Knockout”, "Labor of Love”, "Born Again Tomorrow”, “Roller Coaster”, y otras. This House is Not for Sale es el mayor lanzamiento de Bon Jovi desde What About Now (2013), su tercer álbum multi platino en debutar en el primer puesto del Top 200. Bon Jovi llega a Lima gracias a Artes y Live Nation.