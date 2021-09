ABBA volverá a lanzar nuevo material musical después de 40 años. | Fuente: AFP

Cuarenta años después de su último álbum de estudio, la legendaria banda de pop sueca ABBA anuncia este jueves 2 de septiembre en Londres una nueva aventura, que incluiría la publicación de canciones inéditas y un espectáculo en vivo en YouTube con hologramas de sus miembros ahora septuagenarios.

El grupo difundió recientemente un mensaje en las redes sociales invitando a sus seguidores a un nuevo "viaje", con la fecha del 2 de septiembre de 2021, alimentando especulaciones sobre su retorno. También publicó misteriosos vídeos, que incluyen una versión a piano de "Dancing Queen", y prometió un "histórico livestream" en YouTube a las 11:45 a.m. (hora Perú).

A esa hora, la discográfica Polydor organiza un evento con la prensa en Londres para revelar "varias sorpresas" cuyos detalles los organizadores no quisieron adelantar, limitándose a asegurar que "valdrán la pena".

Hologramas en el regreso de ABBA

Según el diario británico The Sun, se anunciarán nuevas canciones y una serie de espectáculos que celebrarán temas clásicos mediante hologramas: canciones como "Dancing Queen", "Money, Money, Money" y "Waterloo" serían interpretadas por los "Abba-tares", es decir, avatares de los componentes del grupo cuando eran jóvenes.

El espectáculo podría verse a partir del próximo mayo y hasta 2025, con ocho representaciones semanales, en un teatro de 3 mil plazas construido para la ocasión en el este de Londres, según el rotativo. Después viajaría a Estocolmo o Las Vegas.

Los cuatro miembros de ABBA -anagrama de sus nombres de pila- superan ahora los 70 años: Anni-Frid Lyngstad tiene 75, Agnetha Fältskog, 71; Björn Ulvaeus, 76 y Benny Andersson, 74. El sueco Carl Magnus Palm, experto en el mítico grupo, aseguró en declaraciones el jueves a AFP que la creación de estos avatares digitales retrasó su regreso.

"Tuvieron problemas tecnológicos, no salió como esperaban", afirmó. "Por fin estaban listos para lanzarse hace un año, pero entonces llegó la pandemia", precisó. En su opinión, ABBA recurrió a una "tecnología muy avanzada", por lo que sus hologramas tendrán un aspecto realista.

"Los miembros reales de ABBA no van a estar allí, pero creo que habrá músicos en vivo tocando junto con el 'ABBA digital' y se verán como las versiones jóvenes de sí mismos. Como se veían en 1979", precisó.

Mira aquí el regreso en vivo de ABBA:

La llama de ABBA sigue viva

Desde su último álbum de estudio en 1981 y su disolución en 1982, la legendaria agrupación pop ABBA con más de 400 millones de discos vendidos no ha publicado ningún material nuevo.

Pero su separación rompió el corazón de incontables fans cuya llama nunca se apagó: su álbum de grandes éxitos publicado en 1992, "ABBA Gold", es uno de los más vendidos del mundo y el pasado julio se convirtió en el primer disco en permanecer mil semanas en las listas de los más escuchados del Reino Unido.

Después, el musical "Mamma Mia" y las películas basadas en él -protagonizadas por Meryl Streep y Colin Firth- atrajeron a nuevos seguidores que ni siquiera habían nacido en la década de 1970.

Nueva música de ABBA



El 27 de abril de 2018, los componentes del grupo anunciaron que habían vuelto al estudio por primera vez en casi cuatro décadas. Se grabaron dos canciones: una titulada "I Still Have Faith in You" y la otra "Don't Shut Me Down".

Pero la promesa de publicar nuevos temas -desde entonces, los miembros de ABBA han aludido en entrevistas a hasta cinco canciones- se fue posponiendo. Björn Ulvaeus aseguró recientemente que habría nuevo material antes de finales de 2021. "Habrá nueva música este año, eso es seguro, no se trata de si podría ocurrir, sino que ocurrirá", declaró en mayo al diario australiano The Herald Sun.

Y en abril aseguró al británico The Times haber escrito las letras de nuevas canciones y que Andersson compuso la música. El grupo "sigue sonando muy ABBA", afirmó. Los cuatro escandinavos se conocieron a finales de los años sesenta y comenzaron a tener un éxito mundial tras su triunfo en Eurovisión en 1974 con su primer éxito, "Waterloo".

Pero tras los divorcios de Fältskog y Ulvaeus y de Andersson y Lyngstad -que eran pareja en la vida real- se disolvieron ocho años después. Según Celebrity Net Worth, cada uno de sus miembros pesa entre 200 y 300 millones de dólares. En 2000, la banda rechazó una oferta de mil millones de dólares para realizar una gira mundial de 100 conciertos.

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.