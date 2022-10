Adam Levine se animó a cantar en español por primera vez y junto a Maluma. | Fuente: Instagram

Adam Levine, líder del grupo Maroon 5, ha marcado un hito en su carrera al grabar por primera vez una canción en español. A sus 43 años, el músico estrenó 'Ojalá', un tema que junta su voz con la de Maluma y el dúo colombiano The Rudeboyz.

Hace algunos días, los dos cantantes habían mostrado un adelanto de la canción que rápidamente hizo eco entre sus seguidores. "Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí. Ojalá sea mi nombre que quieras repetir y ojalá lo mismo me pase a mí. Ojalá no pueda olvidarme de ti", dice en español Adam Levine con algo de acento estadounidense.

Esta no es la primera vez que el colombiano logra poner a cantar a un artista anglosajón en español. En 2021 consiguió que The Weeknd cante junto a él un remix del éxito Hawái.

"Mis colegas y amigos Kevin y Chan (The Rudeboyz) son increíblemente talentosos. Han crecido en la industria de la música junto a mí, colaborando juntos durante más de 10 años; y me hace muy feliz ser parte de éste, su primer sencillo como artistas y junto al gran Adam Levine", dijo Maluma al respecto.

Maluma publica su nuevo álbum 'The Love & Sex Tape'

Con la intención de conectarse con sus orígenes musicales y retomar su conexión con ese reguetón de la calle que lo enamoró al inicio de su adolescencia, Maluma lanzó este viernes 'The Love & Sex Tape', su sexto álbum de estudio y el más explícito de su carrera.

"Me estaba haciendo falta esa conexión con la calle, con aquel Maluma que sacó 'Pretty Boy, Dirty Boy', con mi esencia", dijo a Efe el artista colombiano, en referencia a su segundo disco con el que fue conocido fuera de su país.

Aquella producción de 2015 contenía "Borró casette", su primer éxito fuera de Colombia y considerado arriesgado por su contenido sexual. Luego vino la canción más escandalosa de Maluma "Cuatro Babies". Pero ahora con "The Love & Sex Tape" ha superado ambos temas en lo que se refiere a las letras de contenido sexual.

Tras pasar los últimos años con el mercado general en la mira, Maluma decidió que "había llegado la hora de volver a hacer música para la gente que me puso aquí. Y no solo por ellos, a mí me hacía mucha falta".

"The Love & Sex Tape" tiene el sonido del movimiento urbano paisa que revolucionó a la música urbana en español en el que nacieron artistas como J Balvin, Karol G y el propio Maluma, entre muchos otros.

