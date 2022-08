Alejandra Guzmán sostiene que el rock seguirá vivo mientras haya música en el mundo y nos siga inspirando. | Fuente: Instagram

La cantante mexicana Alejandra Guzmán, asegura que el rock es un género invencible frente a las nuevas propuestas musicales, como el reguetón. En una entrevista con Efe, la artista recalcó que "el rock seguirá vivo mientras haya música en el mundo y nos siga inspirando".

Empoderada por su música, la artista añade que tampoco teme que las nuevas generaciones se olviden del género. "Siempre hay alguien que quedará cautivo por el rock y hay muchos jóvenes que aprenden de lo que escuchan sus padres", comenta la también actriz, productora y empresaria.

La denominada 'diva del rock' en Latinoamérica asegura que se encuentra feliz "por muchas razones", principalmente por las presentaciones que ofrecerá en el Venetian Resort de Las Vegas, Nevada. "Estoy muy contenta y feliz porque el show que ofrecemos en el 'Tuya Tour' ha tenido un éxito impresionante, a la gente le ha gustado", explica.

Más de tres décadas de trayectoria

Para la intérprete de "Llama por favor", "Loca" y "Ten cuidado con el corazón", el éxito de la gira por México y Estados Unidos de 'Tuya Tour' significa la continuidad del rock y su prevalencia en el mundo.

Tan solo durante el concierto que ofreció en Mérida, capital de Yucatán, reunió a más de 9.000 asistentes que corearon sus éxitos de siempre en el Foro GNP.

"Por eso sé que el rock seguirá vivo mientras tengamos música y le echemos ganas", agrega la hija de la actriz Silvia Pinal y el cantante Enrique Guzmán, una de las personas que influyó en su vida para elegir ese género.

Alejandra Guzmán revela que otra de las razones de su felicidad es que lleva bien su carrera artística. "Ya son 33 años de trayectoria y en noviembre me voy a Las Vegas", dice la cantante que ha vendido más de 25 millones de discos.

