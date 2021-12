Alejandro Sanz durante la conferencia de prensa del lanzamiento de Sanz, el disco 19 de su carrera. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Javier Herrero

Alejandro Sanz, tenía las ganas de hacer un pequeño viaje regresivo a lo largo de su carrera artística y revivir la sensación que experimentaba cuando hacía sus primeros discos. Irónicamente, la pandemia le dio la oportunidad de sentarse y "perder todo el tiempo del mundo" para hacer el disco que siempre quiso hacer.

De esta manera nace "Sanz", una producción, que en esencia, resume los 30 años que le ha dedicado a la música y de cómo ha ido evolucionando en la profesión. Rebuscar entre los recuerdos, sin embargo, no fue una tarea sencilla; la pandemia lo obligó también a desconectarse de muchas cosas, incluso de su propia inspiración.

"Lo que más me ha costado es ponerme a escribir de nuevo, creo que ha sido lo que más me ha costado al principio. Veníamos de una etapa en la que hemos estado informándonos demasiado, muy pendientes de las noticias que se daba sobre la pandemia y no estábamos conectados con nosostros mismos", contó el artista a RPP Noticias.

"Me puse a leer a mis escritores favoritos desde los inicios y a partir de ahí pude escribir. Tú no sabes lo que es enfrentarse, muchas veces, cuando ya tienes las melodías de una canción a ponerle letra; presentarte al papel vacío sin nada de contenido, muchas veces con una ansiedad generada un poco por la situación", agregó.

¿POR QUÉ "SANZ"?



El nombre del disco ha sido resultado de una profunda reflexión. A diferencia de otras producciones, el cantante español, ha llegado a la conclusión de que debía ser algo concreto y que fuera capaz de representar la escencia de cada una de las canciones.

"Son 10 canciones, todas tienen una voz, como un viaje de principio a fin. No te puedo decir cuál es mi favorita, pero sentí la necedisad de lanzar Bio, el primer sencillo, porque creo que es una declaración de intenciones para contarte cómo es que llegue a este punto, que es Sanz. Necesitaba que el nombre del disco no distraiga la atención del contenido", explicó.

COLABORACIONES

De la lista de canciones, cabe destacar dos colaboraciones, la primera, con la guitarra de Paco de Lucía que deslumbra en La rosa, un tema que Alejandro Sanz construyó a partir de un estribillo que grabó el recordado ícono del flamenco.

La segunda es Y ya te quería, una composición de Manuel Alejandro, el creador de incontables éxitos para artistas como Raphael, Rocío Jurado, Isabel Pantoja o Julio Iglesias. Fue su padrino de bautizo, pero en esa época él pasaba mucho tiempo en México, sin embargo hace algunos años, ambos pudieron reencontrarse.

"Manuel Alejandro es uno de los compositores más grandes en lengua hispana. Me dio esta canción (Y ya te quería) que es una belleza y fue como un regalo por nuestro reencuentro. Paco tenía la canción escrita solo el estribillo, lo que hice fue construir estrofas y letras para terminarla".

DE VUELTA AL BARRIO



Vistar Moratalaz, el barrio madrileño donde pasó su juventud, también lo ayudó a reconectarse consigo mismo. Lo increíble, según Alejandro, es estar nuevamente frente al lugar donde escibió sus primeras canciones, donde vivió sus primeros amores y donde descubrió, que después de 30 años, aún permanece parte de su escencia.

"He aprendido que la vida te puede sorprender, siempre. He sido bendecido con muchos reconocimientos, pero el más importante ha sido del público. La ilusión y la pasión son los motores de la vida, eso ha aprendido en ese trayecto", culminó.

