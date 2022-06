Alejandro Sanz y Camilo estrenan el tema 'Nasa'. | Fuente: Sony Music

Camilo y Alejandro Sanz, se unen por primera vez para estrenar el tema 'Nasa', una emotiva balada que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Ellos relatan el deseo de poder superar un desamor, perdonar y tener "en el pecho un botón pa' borrarle la memoria al corazón". La canción fue compuesta por Camilo, Alejandro Sanz y Édgar Barrera.

Esta colaboración es un sueño hecho realidad para Camilo quien desde muy pequeño ha sido fiel admirador de la música de Sanz.

"Alejandro y yo nos conocimos el año pasado cuando fue con su familia a mi primer concierto en Madrid. Mientras hablábamos, me atreví a decirle que algún día haríamos una canción juntos, a lo que me respondió que también quería. Eventualmente nos hicimos grandes amigos y así fue como nació 'Nasa'. Otra prueba de que los sueños se hacen realidad", expresó Camilo en un comunicado de prensa.

Por su parte, Alejandro Sanz declaró que "Camilo es esa persona que hace todo fácil". Además, se mostró agradecido siempre con la vida, porque "'Nasa nos ha unido de la mejor manera, algo mágico que solo es posible a través de la música".

El videoclip fue grabado el pasado mes de abril en Cap Cana, una localidad costera ubicada en República Dominicana. A una semana del lanzamiento, el material, dirigido por Evaluna y Marlene Montaner, ya cuenta con casi 4 millones de reproducciones en YouTube.

GIRA MUNDIAL

'Nasa' llega tras el éxito de 'Índigo', 'Pesadilla' y 'Pegao', sencillos que formarán parte del tercer álbum musical de Camilo, titulado 'De Adentro Pa Afuera', cuyo lanzamiento está previsto para septiembre de 2022 bajo el sello de Sony.



Este estreno se da paralelamente con las nominaciones que recibió Camilo en la próxima edición de los Premios Juventud en siete categorías: "Artista de la Juventud Masculino," "Mi Artista Favorito de 'Streaming'," "Mejor Canción en Pareja," "Colaboración OMG," "Track Viral del Año," "Mejor Fandom", y "Álbum del Año."

Camilo también se alista para cumplir con todas sus presentaciones en vivo que tiene programadas como parte de su gira 'De Adentro Pa Afuera Tour'. Además de recorrer las principales ciudades de España, su espectáculo también llegará a Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y Colombia.

