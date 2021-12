Skilyr Hicks durante su participación en el programa 'America's Got Talent' | Fuente: YouTube | AGT

Skilyr Hicks, una joven cantante y compositora que participó en la octava temporada del programa de shows de talentos estadounidense, America's Got Talent, murió a la edad de 23 años. Según el portal TMZ, la madre de Hick, Jodi, confirmó que su hija fue encontrada sin vida el último lunes en la casa de un amigo en Carolina del Sur.

Por otro lado Breelyn Hick, hermana de la artista, utilizó su cuenta de Facebook para expresar sus sentimientos ante la inesperada pérdida. "Mi súper hermosa, extremadamente talentosa e hilarante espíritu libre de una hermana dejó este mundo para estar con Jesús. No puedo expresar con palabras lo desconsolada que estoy", publicó.

SU PASO POR "AMERICA'S GOT TALENT"

En el año 2013, Hicks logró pasar el estricto proceso de audición para la serie de competencia de NBC, en aquella ocasión la artista tenía sólo 14 años. Posteriormente ganó popularidad interpretando "Second Chance", un tema que compuso a su difunto padre. "Fue un momento realmente difícil para mí", dijo sobre la muerte de su padre. "La música me ayudó a dejar salir toda la emoción que se estaba acumulando dentro de mí".

Desafortunadamente, el viaje de Hicks en America's Got Talen fue interrumpido por los jueces, Howard Stern, Heidi Klum, Mel B y Howie Mandel, antes de que llegara a los episodios de la octava temporada.



PROBLEMAS LEGALES

La compositora fue arrestada en noviembre de 2018 por consumo de alcohol y la intoxicación de menores de edad en Ohio, relacionada con un incidente que ocurrió un mes antes, según medios norteamericanos.

También enfrentó cargos de violencia doméstica en abril de 2017, luego de ser acusada de agredir a tres miembros de su familia mientras se econtraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.



.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.