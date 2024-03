"Con este disco celebro mis raíces": Anitta anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum

Llevando el funk brasileño al escenario global, la super estrella internacional nominada al Grammy, Anitta anuncia con orgullo que su esperado nuevo álbum, Funk Generation, será lanzado el 26 de abril de este año.

Como no podía ser de otra manera, la cantante lo anunció con un nuevo tema y vídeo Double Team en compañía de Brray y la española Bad Gyal.

Inspirado en el funk carioca con un ritmo listo para la pista de baile, este hito español, mezclado con portugués e inglés, redobla la seducción con sus letras crudas y lujuriosas y un hábil vaivén entre Anitta y su colegas.

El vídeo musical de Double Team resulta igualmente sexy, con una coreografía asombrosa en la que los tres artistas se presentan en un ambiente de baile funk al aire libre. En Funk Generation, la brasileña canaliza sus influencias de su infancia en Brasil. Como tal, evoca el espíritu del funk brasileño clásico con su toque personal perfecto para una nueva generación.

"Celebro mis raíces con este álbum"

"Funk Generation es un álbum donde celebro mis raíces. Es donde expreso el poder del funk carioca en cada pista, sus ritmos únicos, bailables y sensuales. Es un ritmo nacido en las favelas, donde crecí, y que destila resistencia y arte en todas las comunidades. Estoy orgulloso de trabajar en un proyecto sobre un género que ha sido injustamente estigmatizado en Brasil, pero que poco a poco está ganando reconocimiento en todo el mundo. En el álbum, traigo importantes colaboraciones que me ayudaron a contar esta historia. He participado en cada paso de la producción y la dirección visual, y he conseguido el resultado que me proponía", dijo Anitta en un comunicado.

Sus últimos himnos Bellakeo con Peso Pluma, marca su entrada más alta en el Billboard Hot 100 hasta el momento, mientras que Joga Pra Lua ha explotado en todo el mundo. Este tema generó 44,9 millones de reproducciones en Spotify y 19 millones views en YouTube.

Sobre Anitta, Billboard dijo: "Está dando toda la energía de 'déjalo todo en la pista de baile', y simplemente nos encanta escucharlo".

Recientemente, se presentó en su gira Carnaval da Anitta Tour, que recorrió su país natal, Brasil, durante su mundialmente famoso Carnaval. Durante la gira, Anitta se presento ante un público de 2 millones de fans en Brasil, con cobertura mediática en todo el mundo.

