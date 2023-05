"Ya tienes novio, te echo de menos": Anuel AA dedica su nueva canción a Karol G

El artista puertorriqueño Anuel AA se convirtió en tendencia, luego de publicar su último sencillo Mejor que yo. Pero, más allá del interés por conocer su nuevo trabajo musical, sus seguidores se llevaron una gran sorpresa al percatarse que la canción era dedicada a Karol G, su expareja.

Además del tema, el cantante publicó un mensaje en sus redes sociales donde confirmó que su nuevo lanzamiento fue inspirado en 'La Bichota'. "Te la dedico, bebé", escribió Anuel AA etiquetando a la cantante colombiana.

Pero, lejos de sorprender por la dedicatoria, el tema ha generado gran controversia debido a su letra, algo que ha sido desaprobado por los seguidores de Karol G, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el cantante y productor colombiano Feid.

"Desde hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo... Como yo nunca te va a hacer el amor. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él", indica parte de la letra de Mejor que yo.

¿Por qué terminaron Karol G y Anuel?

Karol G y Anuel AA mantuvieron un romance que duró un poco más de dos años. Su relación era pública y sus fanáticos les tenían gran admiración como pareja. Las noticias de su separación sorprendieron en 2021, pues siempre se les veía enamorados en redes sociales y en los diferentes eventos, además hicieron varias colaboraciones musicales.

"El amor que sentimos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico", dijo Karol para Los Angeles Times.

Aunque los cantantes nunca profundizaron mucho sobre el motivo de su ruptura, Tanya Charry, del programa El Gordo y la Flaca, dijo que se dio por celos profesionales.

La reportera mencionó que Karol G sentía que le debían pagar lo mismo que a Anuel AA al ser igual de famosos. Según las fuentes de ese programa de TV, el artista urbano también insistía mucho en que hicieran giras y canciones juntos.

Ambos desmintieron todas las versiones que circularon en los medios sobre su ruptura y aseguraron que se seguían queriendo y que solo habían decidido tomar caminos distintos.

“Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos... la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo” dijo Anuel por ese entonces en un video que ya no está disponible en sus redes sociales. Según sus palabras, la separación se dio porque deseaban cosas distintas en la vida. La ruptura se dio en abril de 2021.

