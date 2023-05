"No puedo decir que todo es real": Laura Bozzo admite que ha presentado casos falsos en su programa

En septiembre de 2022, Laura Bozzo anunció con bombos y platillos su regreso a la televisión mexicana con el talk show Que pase Laura, un programa producido por la cadena Imagen Televisión. Sin embargo, la conductora no ha obtenido el éxito que esperaba, debido a los bajos niveles de audiencia.

En una entrevista que ofreció al magazine Chisme No Like, Laura Bozzo explicó que ha tenido que enfrentar algunos problemas en la casa televisora, entre ellos una significativa reducción de su equipo de trabajo y ciertos roces con sus productores.

Falta de credibilidad

No obstante, el principal problema que estaría enfrentado es la falta de credibilidad en este tipo de formatos. Debido al bajo presupuesto, la peruana reveló que ha tenido que presentar casos que no son reales y contratar "actores" para representarlos.

"En Telemundo, tenía 30 investigadores. En Televisa, 25. Aquí, tengo cuatro", dijo. "En este programa no puedo decirte que todo es real, no puedo, porque con cuatro investigadores es imposible", manifestó.

"Eso es lo que hace mucha gente. Aquí es donde mi programa fue "prostituido" y empezaron a llamar a los panelistas que fueron sacados de la calle por no ser reales", dijo en referencia a otros espacios televisivos del mismo corte.

Laura Bozzo y su paso por La casa de los famosos

En agosto de 2022, Laura Bozzo fue eliminada de la temporada 2 de La casa de los famosos donde no logró superar los votos para continuar en el reality. Ella fue superada por el actor Salvador Zerboni, quien llegó a la etapa final.

Tras saber que no continuará en el programa, la artista peruana confesó no sentirse triste por dejar el show; por el contrario, aseguró estar feliz de ya no continuar en esa “pesadilla”:

“Gracias y que Dios los bendiga. ¿Dónde voy? ¡Ya sabía! ¿Por dónde salgo?”, dijo entre risas. “Gracias, por fin. Esta pesadilla terminó. Gracias Dios mío”, continuó Laura Bozzo.

Si bien aseguró estar feliz con la eliminación de La casa de los famosos, un día antes había pedido a sus seguidores que votaran por ella: "Yo estaré aquí, siendo yo hasta que ustedes lo decidan. Gracias por todo el apoyo y los amo”.

