La biografía oficial de Avicii contará con testimonio de personas cercanas y un diario íntimo. | Fuente: Archivo

Tim Bergling se quitó la vida el 20 de abril de 2018. El joven productor y DJ, mejor conocido como Avicii, venía desde años atrás lidiando con su adicción a las drogas, el alcohol y los calmantes. El próximo 18 de enero saldrá a la venta “Tim, la biografía oficial de Avicii”, escrita por el periodista sueco Måns Mosesson.

Para armar esta biografía, Mosesson entrevistó a los padres de Avicii, Anki y Klas Bergling, a otros familiares, sus ex, amigos y colegas. Sin embargo, el libro también contiene fragmentos del diario íntimo que llevó el DJ sueco desde el 2012, año en que se vio obligado a hacer su primera rehabilitación debido a una pancreatitis.

“Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron encarecidamente que esperara al menos un año antes incluso de tomar una cerveza... Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché a la pareja quien dijo que estaba bien si tenía cuidado”, escribió el compositor de "Waiting for Love".

En las últimas entradas del diario es notorio el dolor interno que el músico sentía, y del cual no se podía librar. “El desprendimiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie”, se lee en uno de los misteriosos fragmentos que escribió al final de sus días.





Una vida de lucha contra las adicciones

En el 2016, Avicii dejó de hacer giras paras enfocarse en su recuperación de las adicciones al alcohol y las drogas. Esta no fue la primera vez que el artista entraba en rehabilitación, pero sí en la que se ponía firme para logarlo.

Durante este periodo, recurrió a la meditación, en especial a la doctrina de Maharishi Mahesh Yogi, que propone la búsqueda de la iluminación para combatir el dolor. Se le recomendó meditar por periodos de veinte minutos, pero Avicii, para llegar más rápido a su objetivo, lo hizo por horas, lo cual le causó un fuerte agobio.

En su diario escribió al respecto: “Se siente como si estuviera en un nuevo modo de ser predeterminado, que es muy nuevo y un poco aterrador. Sentí que los temores de los últimos días me causaron estragos, pero recuerdo el consejo de concentrarme en mi respiración”.

Poco antes de la muerte del Avicii, que se produjo durante su viaje a Omán, el amigo que lo acompañaba se comunicó con su padre para expresarle su preocupación sobre las mencionadas prácticas de meditación, pues se alimentaba mal y lloraba mucho. A los pocos días, Tim Bergling se suicidó.





