El cantante de Guns N' Roses decidió no volver a lanzar su micrófono al público al final de sus shows por la seguridad de sus fans. | Fuente: Facebook

Axl Rose anunció en sus redes sociales que dejará de lanzar su micrófono al público tras 30 años de una tradición que repetía en cada uno de sus shows con los Guns N' Roses. Su decisión llega después de haber golpeado a una fanática durante un concierto en Australia.

"Es bastante obvio que no queremos que nadie salga lastimado o de alguna manera herido en ninguno de nuestros shows", escribió el cantante su cuenta de Twitter.

"Lanzar el micrófono al final del show durante los últimos 30 años siempre fue una tradición al final de la presentación, donde los fans tienen la oportunidad de atraparlo", reconoció.

No obstante, finalmente decidió acabar con la arriesgada práctica. "A partir de ahora nos abstendremos de arrojar el micrófono o cualquier cosa a los fans durante o en las actuaciones", finalizó.



Las consecuencias de Axl Rose y su micrófono

El líder y vocalista de Guns N' Roses fue acusado de agredir a Rebecca Howe, una fanática que asistió a una de las seis presentaciones que la banda ofreció en Australia, durante el tramo final de su gira mundial.

Según New York Post, Axl Rose lanzó el micrófono al público, pero el objeto cayó directamente en el rostro de la mujer, causándole hematomas en los ojos y fractura en la nariz.

"Estaba en el sector Diamond Standing, así que ni siquiera estaba al frente", declaró Howe. "(Axl) hizo una reverencia y después lanzó el micrófono a la multitud... ahí me golpeó, justo en el puente de mi nariz", contó la agraviada.

"Mi mente dijo: 'Oh, Dios mío, tengo la cara hundida'", añadió. Ella asegura que el golpe pudo haber sido mortal. "¿Y si hubiera sido un par de pulgadas a la derecha, o a la izquierda? Pude haber perdido un ojo. ¿Y si me pegó en la boca y me rompo los dientes?... Si mi cabeza estaba girada y me golpea en la sien, pudo haberme matado", acotó.



