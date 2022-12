Axl Rose causa polémica en una gira de Guns N Roses. | Fuente: Facebook / Guns N Roses

Axl Rose fue acusado de agredir a una fanática cuando ofrecía un concierto en Australia como parte de su gira mundial con los Guns N' Roses. El hecho ocurrió el 29 de noviembre pasado en el tramo final del concierto en la ciudad de Adelaide, donde la banda agendó seis presentaciones.

Según New York Post, la espectadora Rebecca Howe fue víctima de un golpe cuando Axl Rose lanzó el micrófono al público, una arriesgada maniobra que suele hacer al culminar sus shows. Desafortunadamente, el objeto cayó directamente en el rostro de la mujer, causándole hematomas en los ojos y fractura en la nariz.

"Estaba en el sector Diamond Standing, así que ni siquiera estaba al frente", declaró Howe. "(Axl) hizo una reverencia y después lanzó el micrófono a la multitud... ahí me golpeó, justo en el puente de mi nariz", contó la agraviada.

Rebecca, quien tras el golpe confiesa haber quedado en estado de shock, mencionó que al mismo tiempo los asistentes se preocupaban de adueñarse del micrófono en cuestión.

"Mi mente dijo: 'Oh, Dios mío, tengo la cara hundida'", añadió. Ella asegura que el golpe pudo haber sido mortal. "¿Y si hubiera sido un par de pulgadas a la derecha, o a la izquierda? Pude haber perdido un ojo. ¿Y si me pegó en la boca y me rompo los dientes?... Si mi cabeza estaba girada y me golpea en la sien, pudo haberme matado", manifestó.

Esta no ha sido la única polémica de Guns N Roses en Australia. A principios de esta semana, Axl Rose criticó públicamente a un fanático por intentar grabar imágenes con drones frente al escenario.



Axl Rose acertou o microfone no rosto de uma fã na última quinta-feira, ao final do show do Guns N' Roses em Adelaide, Austrália. Rebecca Howe ficou com hematomas. pic.twitter.com/cZMBlyyLtt — Van do Halen - #Bolsonaronacadeia (@VanDoHalen) December 2, 2022

Guns N' Roses publicó una nueva versión de su clásico 'November Rain'

A propósito de la reedición de lujo de uno de sus discos insignia, Use Your Illusion, la banda estadounidense Guns N' Roses compartió en sus plataformas oficiales la nueva versión del afamado tema November Rain, una de las rarezas que están incluidas en la reimpresión del tercer álbum de la agrupación liderada por Axl Rose.

Esta novedad musical fue mezclada por Steven Wilson, líder de la banda de rock inglés Porcupine Tree, que tiene una trayectoria y experiencia en este tipo de trabajos, como ya lo hizo con King Crimson, Jethro Tull, Yes, Rush, Black Sabbath o Kiss.

"La nueva versión de 2022 de November Rain es la misma interpretación que la original y se mezcla fielmente con la versión establecida, pero con una orquestación recién grabada que reemplaza los sonidos muestreados utilizados en ese momento", explicó previamente Wilson en un comunicado.

