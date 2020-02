Bad Bunny finalmente presentará su segundo disco en solitario. | Fuente: EFE

Bad Bunny, considerado el máximo representante del trap latino, lanzará este sábado a la medianoche su segundo disco en solitario, "YHLQMDLG" ("Yo Hago Lo Que Me Da La Gana").



Este segundo disco, después de publicar "X 100PRE" en Nochebuena de 2018, ostenta 20 canciones, entre ellas, colaboraciones con los también puertorriqueños Daddy Yankee, el dúo de Jowell y Randy, Ñengo Flow, Yaviah y Mora, así como el panameño Sech, el argentino Duki y el chileno Pablo Chill-E.



Del total de canciones, solo dos han sido lanzadas como sencillos, "Vete" e "Ignorantes", en la que colaboró Sech, otra de las nuevas estrellas del movimiento urbano mundial.



Las colaboraciones con Daddy Yankee son en "La Santa", con Yaviah "Bichival", con Mora "Una vez" y con Duki y Pablo Chill-E "Hablamos mañana", mientras que Ñengo Flow aparece en dos temas.



El tema "Ignorantes" lo interpretaron Bad Bunny y Sech en la noche del jueves en el programa de televisión nocturno estadounidense "The Tonight Show With Jimmy Fallon".



Sobre la canción, Bad Bunny dijo a la plataforma Apple Music que es una de las más "sentimentales y emocionantes" del álbum.



"La gente sabe que siempre le pongo corazón a cada canción. También el sentimiento. Y Sech hace lo mismo. Es una gran y colaboración", resaltó.



En su acto del jueves, Bad Bunny también presentó la portada de este nuevo álbum, en la que aparece un niño con un tercer ojo en la frente montando en bicicleta y rodeado de coches destrozados y volando que forman una noche de ambiente caótico.



Durante la presentación de la canción "Ignorantes", el cantante puertorriqueño vistió una falda y una camiseta blanca con un mensaje reivindicativo y de repulsa: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda".



"Alexa", cuyo nombre oficial era Carlos Alberto Negrón Luciano, fue una mujer transgénero brutalmente asesinada el pasado lunes por desconocidos al recibir varios disparos en el municipio de Toa Baja, en el norte de Puerto Rico.



La reivindicación del artista ha tenido una enorme repercusión en las redes sociales, donde se han multiplicado los mensajes de apoyo a Bad Bunny por su acción y de repudia por el asesinato de la mujer.



El crimen ha creado una gran polémica en la isla caribeña debido a su violencia y a la grabación de la mujer justo antes de morir en la que varios hombres le propinan insultos y amenazas.



La mujer fue asesinada un día después de que un ciudadano se quejase de esta por entrar a un baño de mujeres sin saber que era transgénero.



Bad Bunny ya había dado algunos pistas del estreno de su nuevo álbum en redes sociales y en eventos como el partido de celebridades previo al Juego de Estrellas de la NBA y en cuyo uniforme utilizó el número 29, fecha de la salida al mercado de "YHLQMDLG".



El artista ha querido utilizar el lanzamiento de este nuevo álbum como una muestra del mensaje que hace referencia el titulo -"yo hago lo que me da la gana"- estrenando "YHLQMDLG" (iniciales de la frase) un sábado y no un viernes, día que la industria discográfica utiliza habitualmente para el lanzamientos de los discos.



"YHLQMDLG" supone el tercer álbum del artista, segundo en solitario, después de que en 2019 sacara "Oasis" en colaboración con el cantante colombiano J Balvin.



Con cuatro nominaciones a los premios Grammy, Bad Bunny es uno de los cantantes más reconocidos de la música latina de la actualidad por canciones como "Callaita", que interpretó junto a Shakira en el descanso de la última edición de la SuperBowl, o "Estamos bien". EFE