Most streamed artist of each month of 2021:



Jan: @sanbenito 914M

Feb: Bad Bunny 776M

Mar: @justinbieber 868M

Apr: Justin Bieber 925M

May: @BTS_twt 811M

Jun: @Olivia_Rodrigo 1.1B

Jul: Bad Bunny 956M

Aug: Bad Bunny 942M