Bad Bunny estrena el video de "El Apagón", un documental de denuncia social. | Fuente: AFP

Bad Bunny lanzó el video musical de su tema El Apagón, en el que apostó por usar un formato estilo documental en el que denuncia desde los cortes de luz en Puerto Rico a la gentrificación de ciertas zonas.

De 22 minutos de duración, el video muestra imágenes de Puerto Rico, de los conciertos del cantante, de protestas populares y de noticias de medios de comunicación sobre los apagones y la privatización de la transmisión y distribución de la electricidad.

Se narra desde el apagón general que sufrió toda la isla en abril pasado, al corte del luz que afectó durante casi 20 horas a uno de los principales hospitales en agosto pasado y las siete subidas en poco más de un año en la factura eléctrica.

Luego da paso a un reportaje realizado por la periodista independiente Bianca Graulau, que aborda con entrevistas a puertorriqueños sobre el desplazamiento de comunidades pobres y la gentrificación de barrios de San Juan como Puerta de Tierra y Santurce.

El video lleva ya más de 1,6 millones de reproducciones en YouTube.

Denuncia social

Bad Bunny ha criticado en numerosas ocasiones, tanto en sus conciertos en Puerto Rico como durante su gira por Estados Unidos, la inacción de las autoridades locales y el mal desempeño de la empresa eléctrica privada LUMA Energy.

El Apagón, que trata sobre los mencionados problemas que sufren los puertorriqueños, es uno de los temas del último álbum del cantante, Un Verano Sin Ti, estrenado este año.

"Espero que en Puerto Rico puedan verlo antes de que se vaya la luz", escribió el cantante en Instagram al presentar el vídeo, aludiendo a los posibles cortes de luz en la isla por el paso de la tormenta tropical Fiona este fin de semana.

El próximo martes se cumplen, además, cinco años del huracán María, que causó casi 3.000 muertos y devastó Puerto Rico, destruyendo su red eléctrica y dejando a oscuras durante meses a parte de la población.

(Con información de EFE)

