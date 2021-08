Investigan presunto fraude en la compra de boletas para el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. | Fuente: AFP

La Policía de Puerto Rico investiga la denuncia de una mujer de haber sido presuntamente defraudada por la compra de unas taquillas por 400 dólares para uno de los conciertos de Bad Bunny que ofrecerá en diciembre próximo en la isla y que no le entregaron.

Según la querellante Diana Fernández, esta vio un anuncio a través de Instagram en la que un hombre vendía dos taquillas por esa suma y luego de enviarle el dinero mediante la aplicación de ATH Móvil, la persona le bloqueo las llamadas al (939) 232-5264. La pesquisa será referida al Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan.

Bad Bunny tiene, al momento, dos funciones el 10 y 11 de diciembre en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, pero en la querella no se especificó para que día eran los mismos. Los boletos de la segunda función se vendieron ayer en solo 32 minutos.

Los esperados conciertos de Bad Bunny

Las entradas para la presentación de Bad Bunny el 11 de diciembre próximo, titulada "P FKN R", se vendieron "en solo minutos", según informaron los productores del evento. Para ambos conciertos se requerirá que todas las personas asistentes presenten la tarjeta de vacunación válida de la COVID-19 o la Vacu-Id oficial proveída por CESCO Digital.

Serán además las primeras grandes presentaciones del 'Conejo Malo' en su isla en más de dos años. En este escenario también se han presentado artistas de talla mundial como Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Rihanna, Shakira, Sting y Whitney Houston, entre otros.

"P FKN R" es uno de los temas del puertorriqueño, que hace parte de su disco "YHLQMDLG", siglas que significan "Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana". Bad Bunny tuvo que posponer sus conciertos de 2020 en Puerto Rico, tras la pandemia de COVID-19, virus del cual el artista se contagió.

(Con información de EFE)

