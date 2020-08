ASCAP premió a Bad Bunny como "compositor del año". | Fuente: EFE

La actriz puertorriqueña Ángela Meyer y los descendientes de la compositora Sylvia Rexach son algunas de las voces que de nuevo han criticado en la tierra natal de Bad Bunny que la ASCAP lo premiara hace casi cuatro semanas como "compositor del año", mientras la organización defiende la decisión.



La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) señaló este lunes a Efe a través de su representante con los medios en Puerto Rico que no se emitirán más comentarios al respecto sobre el asunto, que levantó polémica por premiar a Bad Bunny como compositor de unas letras que algunos consideran cuando menos soeces.



El puertorriqueño fue nombrado "Compositor del Año ASCAP" el pasado 7 de julio junto a Daddy Yankee -en compañía de Snow- y el neoyorquino Romeo Santos, que se llevaron el premio a la canción del año y "Premio Compositor/Artista del Año", respectivamente.

LAS 50 MÁS SONADAS DE 2019

"ASCAP premia las primeras 50 canciones más sonadas del 2019 en radio terrestre y 'satelital' de formato latino combinado con las tocadas de servicios digitales de 'streaming' de Estados Unidos y Puerto Rico. Toda la data es provista por Nielsen, quien 'monitorea' todos estos medios. Los números en esta edición del premio indiscutiblemente otorgaron el Premio a Bad Bunny", señala el comunicado de la organización sobre la polémica.



El origen de la controversia está en las para algunos controvertidas letras del artista puertorriqueño, como la que señala "si tu novio no te mama el cu..., ven a casa que yo te lo mamo", entre muchas otras.



Las letras y el premio otorgado al puertorriqueño no han sido criticados, sin embargo, ni por sus colegas del género urbano ni por ninguna figura realmente destacada del mundo de la música en la isla caribeña o cualquier otro lugar.



Las redes sociales, por el contrario, se encendieron con el asunto.



Por un lado, por quienes criticaban que se diera el premio a una persona que entienden que, "además de utilizar un lenguaje soez denigra a la mujer", como por quienes se mostraron a favor del polémico cantante.



Los que se posicionaron junto al cantante recuerdan que Bad Bunny consiguió que su disco "YHLQMDLG" se situara en el número 2 de la lista Billboard, algo que pocos cantantes latinos han conseguido.

MEYER DISCREPA

La veterana actriz Ángela Meyer, que tuvo su mayor éxito durante la década de los setenta del pasado siglo, mostró su disconformidad con la decisión de la ASCAP de reconocer al cantante del género urbano como "Compositor del año".



La postura de Meyer, que tuvo la sección "Chianita gobernadora" dentro de "El show de las 12", producido por Paquito Cordero para Telemundo, fue apoyada por su colega Sharon Riley, que tampoco aprobó la distinción.



Riley, actriz e hija de la poeta y compositora Sylvia Rexach, incluso, contactó con la ASCAP para conocer de qué forma podía retirar del catálogo de la organización el repertorio de su madre, a la que muchos consideran una de las grandes figuras de la canción de la isla caribeña.



Al dirigirse a la ASCAP se encontró con la sorpresa que quien le atendió no sabía ni la identidad de su famosa madre.



Las dos mujeres trataron el asunto a través de las redes sociales, donde Meyer señaló: "Ante el premio otorgado a Bad Bunny como compositor del año por la canción que su lírica que dice 'Si tu novio no te mama el cu..., ven a casa que yo te lo mamo' mi hermana de la vida Sharon Riley llamó a las oficinas de ASCAP para cancelar el acuerdo, que por mas de 50 años tienen de manejar los derechos de autor de su madre, la compositora Sylvia Rexach".



"Me preocupa más el mensaje equivocado a los niños y adolescentes. Si con dinero calla conciencias, les aclaro que nunca será la mía", señaló Meyer.



La cantante venezolana Karina también criticó la distinción de la ASCAP a Bad Bunny al señalar que su decepción no va contra el cantante puertorriqueño, ya que como aseguró "tiene el derechos" a componer ese tipo de música.



"Pero no voy a aceptar que la gente seria premie esos esfuerzos", aseguró, tras indicar que no entiende el porqué "una institución tan seria se pone a premiar a, supuestamente, un compositor como Bad Bunny", señaló.



No se conoce que, de momento, el cantante de música urbana haya recurrido a las redes sociales, en las que suele ser muy activo, para pronunciarse sobre la polémica.

Con información de Efe.