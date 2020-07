Bad Bunny fue destronado por el grupo Eslabón Armado como el artista con el disco más vendido de música latina en la lista de Billboard. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jose Miguel Caviedes

El grupo estadounidense de música mexicana Eslabón Armado destronó este 28 de julio a Bad Bunny como el artista con el disco más vendido de música latina en la cartelera Billboard.

El logro de la banda con su álbum "Vibras de la noche" es toda una novedad, no solo porque rara vez un artista o grupo que no sea de música urbana o pop lo logra, sino porque el conjunto —formado por los hermanos Pedro y Brian Tovar, de 17 y 16 años, y Gabriel Hidalgo, de 18— prácticamente no ha hecho promoción en Estados Unidos.

De hecho, la primera vez que los artistas, que forman parte del catálogo de Del Records, entraron a las listas Billboard fue en abril cuando el sencillo "Con tus besos" pasó en una semana de la posición 21 a la 16 de las canciones latinas “hot” y encabezó la lista de las mexicanas.

El primer lugar de la lista Billboard de los discos más vendidos había estado hasta esta semana, y por las seis anteriores consecutivas, en manos del artista urbano puertorriqueño Bad Bunny con su producción “YHLQMDLG”.

Ese álbum, lanzado al mercado en marzo de este año por Rimas Entertainment, lleva 21 semanas en el grupo de los más populares y actualmente está en el segundo lugar.

"Las que no iban a salir", la otra producción que Bad Bunny sacó en mayo, ocupa el cuarto lugar después de "Emmanuel", el álbum de Anuel AA.

En tanto, la producción anterior del grupo de adolescentes, "Tu veneno mortal", está en el octavo lugar de los discos más vendidos, antecedido por "Translation" de los Black Eyed Peas en el quinto lugar, "X100Pre" también de Bad Bunny en el sexto y "Colores" de J Balvin en el séptimo puesto.

La lista de los 10 discos más vendidos de esta semana la terminan “One” de Selena Gómez, que tiene 245 semanas en la cartelera, y “Todavía me amas: Lo mejor de Aventura”, con 112 semanas.

Eslabón Armado tiene además dos canciones en la cartelera de las canciones latinas más populares.

Sus temas "Tal vez" y "Con tus besos" ocupan los lugares 15 y 16, respectivamente, en esta lista que está encabezada por "Mamacita" de los Black Eyed Peas y Ozuna. (Con información de EFE).