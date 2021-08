Solo asistentes vacunados en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. | Fuente: EFE

Como una manera de tener un control de casos contra la COVID-19, las personas que compren boletos para el concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny del próximo 10 de diciembre en Puerto Rico, tendrán que estar vacunadas, informó este miércoles la producción del espectáculo.

Y es que según indicó la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts, será requerido que todos los asistentes al evento presenten la tarjeta válida de vacunación contra la COVID-19 o la identificación oficial o Vacu-Id provista en la aplicación de CESCO Digital, para poder ser admitidos al concierto.

El concierto "P FKN R" se llevará a cabo en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan y marcará la primera gran presentación de Bad Bunny en su isla en más de dos años. En dicho estadio también se han presentado artistas de talla mundial como Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Rihanna, Shakira, Sting y Whitney Houston, entre otros.

"PFKNR" es uno de los temas del puertorriqueño, que hace parte de su disco "YHLQMDLG", siglas que significan "Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana".

Bad Bunny postergó sus conciertos

Bad Bunny tuvo que posponer sus conciertos de 2020 en Puerto Rico, tras la pandemia de coronavirus, del cual el artista también se contagió. Tras la cancelación de dichos espectáculos, el cantante urbano anunció varias funciones en el estadio Hiram Bithorn, pero no fue hasta este martes que se confirmó uno de ellos.

Las fechas originales eran en mayo de 2020 y luego fueron pospuestas para el 30 y 31 de octubre, que resultaron también canceladas ante el repunte de contagios de COVID-19 en Puerto Rico. Las dos funciones de 2020 en la isla se vendieron en menos de una hora, respectivamente.

El exponente del reguetón vendió en abril en tiempo récord todos los boletos de "El último tour del mundo 2022", gira que lo llevará por 35 ciudades de Estados Unidos. El concierto de Puerto Rico no forma parte de esa gira, ya que se trata de un espectáculo único en la isla.

"El último tour del mundo 2022" se iniciará el 9 febrero del 2022 y se extenderá hasta abril de ese mismo año. Las ciudades de EE.UU. que el artista visitará son Washington DC, Phoenix, Las Vegas, San José, Seattle, Portland, Inglewood, Los Ángeles, San Diego, Dallas, Houston, Hidalgo, El Paso, Denver, Rosemont, Filadelfia, Newark, Brooklyn, Boston, Charlotte, Atlanta, Orlando y Miami. A estas se le suman las ciudades canadienses de Toronto y Montreal.

El tema más reciente de Bad Bunny es "Volví", que grabó junto a la agrupación dominicana de bachata Aventura. (EFE)

