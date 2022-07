Bandalos Chinos propone indie, ritmos psicodélicos y paranoia pop en su último disco ‘El Big Blue’

Bandalos Chinos propone indie, ritmos psicodélicos y paranoia pop en el Festival Perú Central | Fuente: Difusión

Para crear el disco “El Big Blue”, los seis integrantes de Bandalos Chinos se mudaron al desierto de Texas. Se instalaron por un mes en el estudio de grabación Sonic Ranch e hicieron psicomagia. “Es surreal desaparecer del mundo, meterse en el desierto y divertirse con amigos haciendo música”, cuenta a RPP Noticias Salvador ‘Chapi’ Colombo, piano y sintetizadores de la banda.

Sobre el resultado del tercer álbum, Colombo afirma que es un disco íntimo que los compenetra como banda: “Muchas veces, en la modernidad, las canciones se graban por separado. Nuestro productor Adán Jodorowsky tuvo la idea de que cada uno tocara un instrumento en simultáneo. Fue un desafío no porque fuera difícil tocar con otros músicos, sino porque cambiamos una idea que ya teníamos preconcebida”.

“El big blue” reúne doce canciones que narran encuentros y desamores. La favorita de Colombo, por ahora, es ‘Que lindo es acordarme de vos’. “Me gusta la melodía y la letra. Me conecta con una persona en particular y me toca una fibra en especial”, confiesa con ojos tristes.

MÚSICA CON ALTURA

La banda argentina Bandalos Chinos llega como uno de los platos fuertes del Festival Perú Central en Huancayo, que se realizará el 29 y 30 de julio. Dos días de rock, pop e indie con bandas destacadas como El mató a un policía motorizado, Las ligas menores, El zar, Gativideo, Rayos láser, por mencionar algunos extranjeros. También se sentirá la presencia peruana con artistas como Cristina Valentina, Gala Brie, Wanderlust, Jaze, Dan Dan Dero y más.

Ante la presencia de varias bandas argentinas en el festival, Salvador ‘Chapi’ Colombo se atreve a comentar sobre la escena musical de su país: “El rock como actitud está más sano que nunca. Hay muchos proyectos sucediendo. En Argentina hay lugares para tocar, para grabar dentro y fuera del país. Hay mucha gente produciendo de todo. Somos parte de la misma movida que va desde el sur y llega a niveles que no pensábamos”.

El integrante de Bandalos Chinos también destaca el trabajo del productor argentino Bizarrap, quien llegó al puesto 1 del ranking en Spotify. “Suena en todo el planeta. Bizarrap empuja la música argentina en su totalidad. Estamos en un gran momento”, reconoce.

VÁMONOS DE VIAJE

Bandalos Chinos se encuentra en Colombia y alista su paranoia pop para llegar a Huancayo. Una invitación para salir de la capital en busca de rock, indie y psicodelia. Colombo se despide entusiasmado de su próxima presentación: “Tenemos muchas ganas de verles las caras”.