A guardar la fecha. El 29 de julio Beyoncé estrenará su nuevo álbum, titulado “Renaissance”, “Renacimiento" en español. Este anuncio se da el mismo día en que la cantante hace su aparición en la portada de Vogue UK, donde también se mencionó el álbum.

Según se puede ver en la página web de la cantante, el disco lleva como subtítulo “Act i”, “Acto i”, por lo que se espera que forme parte de un proyecto musical bastante más grande. En esta página web, se puede guardar la fecha de estreno para que los usuarios de plataformas musicales como Spotify o Apple Music recuerden la fecha.

“Reinassance” será el sétimo álbum de estudio de Beyoncé, que en el 2016 lanzó “Lemonade” un disco que salió sin previo anuncio, y que alcanzó el número uno en el ranking Billboard y otros charts. Por ahora, se sabe que el nuevo disco, al igual que los tres últimos, saldrá con la disquera de la cantante, “Parkwood”, en asociación con Columbia Records.

El servicio de streaming de música TIDAL, propiedad de Jay-Z, esposo de la cantante, también ha anunciado el disco, dejando entrever que tendrá 16 canciones.

Beyoncé en la portada de British Vogue

Quien también ha escuchado el nuevo disco de Beyoncé es Edward Enninful, editor jefe de la edición de la revista Vogue en el Reino Unido, que ha escrito el artículo que acompaña la última sesión fotográfica de la intérprete de “Single Ladies”.

“Se viene nueva música, una emocionante abundancia de ella... En lo que podría ser su proyecto musical más ambicioso hasta la fecha”, escribió Enninful, quien planeo junto a Beyoncé la sesión de fotos inspirada en la cultura “dance” del último cuarto del siglo XX. “Una visión de brillante retro-futurismo”, dijo el escritor sobre el trabajo fotográfico..

Edward Enninful también contó cómo fue su experiencia al escuchar el nuevo disco de Beyoncé, titulado “Renaissance”.

“Instantáneamente, una pared de sonido me golpea. Voces altísimas y ritmos feroces se combinan, y en una fracción de segundo soy transportado de regreso a los clubes de mi juventud. Quiero levantarme y empezar a lanzar movimientos. Es música que amo hasta la médula. Música que te eleva, que vuelve tu mente hacia culturas y subculturas, hacia nuestra gente pasada y presente, música que unirá a tantos en la pista de baile, música que te toca el alma”, escribe un inspirado Enninful, haciéndonos pensar que la sesión de fotos de British Vogue y el nuevo disco de Beyoncé deben tener una conexión.

