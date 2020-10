Ivy Queen y Bad Bunny cantaron juntos en los Premios Billboard 2020. | Fuente: TNT

La presencia latina no faltó en los Premios Billboard 2020. Con la presencia de Bad Bunny como uno de los candidatos más fuertes a la victoria, se esperaba una presentación con toque puertorriqueño y no queda duda que así lo fue.

Ivy Queen, considerada la reina del reguetón y la cantante Nesi se lucieron en el escenario junto al cantante urbano. La interpretación para la ceremonia inició con la icónica reguetonera con un impresionante atuendo entonando las letras de “Yo perreo sola”.

Como se recuerda, en el lanzamiento de “YHLQMDLG”, se desató una polémica por la falta de los créditos para Nesi en la canción pese a que ella trabajó en dicha colaboración. Por esa razón, el 'Conejo Malo' ofreció esta nueva versión al lado de las dos importantes voces femeninas en la música urbana.

EL MENSAJE DE BAD BUNNY

Pero el mensaje de Bad Bunny no quedó allí. Cuando se acercó a recoger su premio, ofreció unas palabras dedicadas a las mujeres latinas y un rechazo total al machismo.



“Gracias a los Billboard, a todos mis fans alrededor del mundo”, dijo al inicio en inglés. “Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría nada, ni la música ni el reguetón”, agregó en español.

El reguetonero de 26 años continuó su discurso, que levantó varias reacciones en redes sociales, aludiendo al machismo que afecta nuestra sociedad. “Basta ya de la violencia machista contra la mujer. Vamos a educar ahora en el presente para un futuro mejor”, apuntó.

“Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social. Pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”, concluyó bajo la atenta mirada de Ivy Queen y Nesi.

GALA VIRTUAL DE LOS BILLBOARD

En plena pandemia, la entrega de los Premios Billboard Music Awards 2020 se lleva cabo este miércoles 14 de octubre con una ceremonia precedida por la cantante Kelly Clarkson, quien es anfitriona por tercer año consecutivo.

En una edición virtual con una mínima asistencia en el lugar y presentaciones en vivo, la gala arrancó en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. Entre los artistas que participaron en esta ceremonia estuvieron Demi Lovato, Bad Bunny, BTS, Sia, Post Malone y Alicia Keys.