La joven cantante Billie Eilish habló el pasado lunes, en una entrevista con el conductor radial Howard Stern, sobre su temprana exposición al cine para adultos y los efectos de este en su actual vida sexual.

“Como mujer, creo que el porno es una vergüenza y, para ser honesta, solía ver mucho porno… Empecé a ver pornografía cuando tenía 11 años. No entendía por qué era algo malo. Pensé que así es como se aprende a tener sexo... Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”, comentó la intérprete de “Happier Than Ever”.

Billie Eilish abordó el tema al ser preguntada sobre la letra de su canción “Male Fantasy”, que trata sobre la imagen que los hombres crean sobre las mujeres, y que muchas veces estas se ven obligadas a asumir.

“Las primeras veces que tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas, porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía. Estoy tan enojada porque la pornografía es tan amada, y estoy tan enojada conmigo misma por pensar que estaba bien”, sostuvo Eilish que asoció el consumo de películas para adultos con los problemas para dormir que la aquejaron posteriormente.

Contrajo COVID-19 y se salvó gracias a la vacuna

En la misma entrevista, Billie Eilish comentó que sufrió la COVID-19 durante dos meses. Su caso comenzó en agosto de este año, según reveló.

“Quiero que quede claro que gracias a la vacuna estoy bien. Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto, porque estuve mal”, explicó la cantante que, afortunadamente, se vacunó pocos meses antes de contraer el peligroso virus.

A pesar de haber superado la enfermedad, Billie Eilish detalló que se sintió “horrible” durante semanas y que aún sufre las secuelas de la enfermedad, como una tos persistente.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Lonely” aborda el tema de la vacunación. En noviembre, durante una entrevista con Vanity Fair, elogió la tecnología que ha hecho posible las vacunas y dijo: “realmente les insisto que si no están vacunados, lo hagan”.

