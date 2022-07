Billie Eilish Pirate Baird O'Connell es una cantante y compositora estadounidense. | Fuente: Instagram

Billie Eilish estrena 'Guitar Songs' a través de todas las plataformas digitales con dos canciones, 'TV' y 'The 30th'. El lanzamiento ocurre después de su sorprendente actuación en directo y el debut de 'TV' en el Reino Unido el mes pasado, durante su gira mundial HAPPIER THAN EVER, que agotó todas las entradas.

"No hemos tocado una nueva canción en vivo desde 2017 o 2018", dijo Billie a los asistentes del concierto antes de que ella y su hermano Finneas la interpretaran por primera vez.

Ambas canciones sirven para recordar que Eilish, de 20 años, sigue siendo una de las cantautoras más apreciadas de su generación. Escribiendo y publicando música de observación y reflexión sobre sus propias experiencias vitales y la sociedad.

Billie Eilish ha compartido con sus fans: "Finneas y yo teníamos muchas ganas de que estas fueran suyas lo antes posible. ¡Así que aquí están! Interpretar ‘TV’ en la gira también fue un punto álgido para nosotros, así que cogimos el audio de la primera noche que tocamos en Manchester y lo pusimos en la canción. Me dan escalofríos cada vez que la escucho. Espero que les gusten las canciones y gracias por dejarnos compartir nuestra música".

Billie Eilish aparecerá en un corto animado de 'Los Simpsons'

'Los Simpsons' se caracterizan por tener invitados de lujo en sus episodios. Esta vez, quien aparecerá con la familia más popular de los dibujos animados es la cantante Billie Eilish, pero no en un capítulo del programa, sino en un corto titulado 'When Billie Met Lisa' ('Cuando Billie conoció a Lisa'), que se transmite exclusivamente por la plataforma de streaming Disney Plus.

Así lo hizo saber la misma cantante, a través de una historia en su cuenta de Instagram. En el corto también aparecerá el hermano y compañero musical de Billie, Finneas O’Connell.

Según informó Variety, la historia comienza cuando Lisa Simpson busca un lugar donde poder practicar su instrumento favorito: el saxofón. Billie y Finneas se entrarán con ella y la invitarán a tocar juntos.

Recordemos que meses atrás, Homero Simpson protagonizó el video de 'Te deseo lo mejor' del cantante urbano Bad Bunny.

