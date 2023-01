Idol inició su carrera en 1976 como guitarrista en la banda de punk Chelsea. Sin embargo, pronto abandonó el grupo junto a su compañero Tony James para formar Generation X, banda en la que cantó por primera vez. | Fuente: Instagram

Billy Idol, uno de los grandes íconos del rock de la década de 1980, fue honrado con una estrella en el reconocido Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles. La conmemoración del cantante se debe gracias a su aportación musical desde el inicio de su carrera.

"Desde el comienzo de su carrera, Billy Idol ha cautivado los corazones de muchos de sus fanáticos. Ellos finalmente podrán visitar su estrella y presenciar su inducción al Paseo de la Fama", dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama.

Con cadenas y enfundado en su clásica casaca de cuero, el legendario rockero de 67 años inauguró su estrella en una ceremonia que se realizó el viernes último junto a su novia China Chow. El cantante británico es el primer artista en este 2023 en recibir la distinción.

"De una forma u otra, por las buenas o por las malas, me las arreglé para llegar a esta posición en la que todavía estoy fuerte y disfrutándola", señaló el artista. "Comencé a tocar porque me encantaba. Tal vez duraría seis meses o un par de años, pero ahora voy por los 50. Estoy agradecido ¿Quién podría haberlo imaginado?", agregó.

Trayectoria

Billy Idol integró el grupo Siouxsie and the Banshees y Generation X en los años 70, antes de comenzar una exitosa carrera en solitario con un estilo más new wave.

Su segundo álbum, Rebel Yell (1983), logró un notable éxito comercial. De allí en adelante grabó algunos discos como Whiplash Smile (1986), Charmed Life (1990) y Cyberpunk (1993).

Idol pasó gran parte de los años noventa enfocándose en su vida personal. Hizo un retorno al mundo de la música con el álbum Devil's Playground (2005) y nuevamente con Kings & Queens of the Underground (2014).

Ha vendido 40 millones de álbumes y ha conseguido numerosos discos de platino en todo el mundo, nueve sencillos en el top 40 de Estados Unidos y 10 en el Reino Unido, entre ellos Dancing With Myself, White Wedding, Rebel Yell, Mony Mony, Eyes Without A Face, Flesh For Fantas y Cradle Of Love.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.