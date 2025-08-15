Últimas Noticias
“Tiene muchos proyectos personales”: Víctor Yaipén confirma que Paul Michael ya no forma parte de la Orquesta Candela

Paul Michael ingresó a Orquesta Candela a inicios de julio.
Paul Michael ingresó a Orquesta Candela a inicios de julio. | Fuente: Facebook: Orquesta Candela
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El líder de Orquesta Candela explicó que la pareja de Pamela López tiene otros proyectos, por lo que no puede estar enfocado completamente en la agrupación.

A inicios de julio, la Orquesta Candela sorprendió a sus seguidores al anunciar que Paul Michael, pareja de Pamela López, será el nuevo integrante. Sin embargo, a un poco más de un mes de formar parte de la agrupación, el líder Víctor Yaipén, confirmó que el cantante ya no forma parte del grupo

“Tiene muchos proyectos personales y nosotros ya tenemos lanzamientos listos y él tiene que estar 100% entregado a Orquesta Candela”, dijo al programa Magaly TV La Firme. “De hecho, entrar a la cumbia es un poco complicado, especialmente cuando la cumbia es muy sentimental, el totalmente diferente al género urbano”.

Cabe resaltar que las especulaciones comenzaron porque no figura en el póster promocional del estreno de la canción Todavía, de Joysi Love, previsto para el 22 de agosto, en versión cumbia.

En los comentarios, algunos seguidores de la agrupación creen que su salida se trataría por la polémica con Pamela López y Christian Cueva

@cortostv01 Paul Michael es separado de la orquesta candela #magalytvlafirme #pamelalopez #paulmichael #farandulaperuana #fyp ♬ sonido original - Cortos tv01

Christian Cueva manda carta notarial a Pamela López por supuestas llamadas a Paul Michael

Christian Cueva le mandó una carta notarial a Pamela López luego de que esta afirmara que el futbolista peruano estaría llamando a su pareja Paul Michael desde Ecuador, país donde juega futbol por el equipo de Emelec.

El documento, compartido este jueves por el programa Ponte en la cola, precisa que Cueva le da a su todavía esposa un plazo "de 48 horas" para que se retracte de lo dicho sobre él, caso contrario, procederá a emitir una demanda por difamación en su contra.

Asimismo, el programa de espectáculos reveló que el documento ya fue enviado a Pamela López el último miércoles por lo que la empresaria solo tendría un plazo de 24 horas para responder ante la medida legal del padre de sus hijos.

Paul Michael Orquesta Candela

