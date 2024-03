Blink-182 en Lima: los ídolos del pop punk y el electrizante concierto histórico con el que debutaron en Sudamérica

La espera llegó a su fin para los fanáticos peruanos de Blink-182. El último martes, Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge, los ídolos del pop-punk estadounidense, ofrecieron un espectáculo inolvidable, el primero en la ciudad, que marcó el inicio de su gira por Sudamérica.



Tras aterrizar en la capital limeña el domingo, la agrupación se trasladó al majestuoso Estadio San Marcos para regalarle a su fiel audiencia una noche llena de energía y emociones desbordantes. Desde los acordes iniciales de I Miss You hasta los himnos atemporales como All The Small Things y What’s My Age Again, Blink-182 no defraudó en su repertorio.



El telón de la velada lo levantó la banda peruana 6 Voltios, quienes, a pesar de las recientes especulaciones sobre su futuro como grupo, entregaron una actuación vibrante. Siguieron los estadounidenses The Offspring, quienes se encargaron de sacudir al público y dejar todo listo para el plato principal de la noche.



Después de ello, Blink-182 se adueñó del escenario del Estadio San Marcos para cautivar a sus seguidores de Perú y Latinoamérica, quienes se congregaron desde distintas partes de la región para presenciar a sus ídolos. Más que un simple concierto, fue una vivencia memorable que reafirmó el estatus de la banda como una de las más queridas y emblemáticas de la industria musical.

Tom DeLonge, miembro de Blink-182, compartió en sus redes sociales un video del concierto ofrecido por la banda en Lima. | Fuente: Instagram: @tomdelonge

Blink-182 protagonizó un concierto electrizante en el Estadio San Marcos de Lima. | Fuente: RPP

Blink-182 electrificó Lima la noche del martes durante su concierto en San Marcos, marcando su primera presentación en la ciudad. | Fuente: Instagram: @23punk_

Blink-182 comenzó su gira sudamericana en Lima, debutando en la ciudad por primera vez. | Fuente: Instagram: @jonahnimoy

¿Como fue el recibimiento de Blink-182?

Previo a su explosiva presentación, los miembros de Blink-182, Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge, se tomaron un momento para explorar los encantos de Lima. Montaron en bicicleta por Miraflores y Barranco, compartiendo risas y saludos con los emocionados fans que los esperaban en las calles.

Al llegar a su hotel, el grupo fue recibido por una multitud de fanáticos, con pancartas en mano, ansiosos por obtener autógrafos y fotos con sus ídolos. En otro video compartido en redes, DeLonge escribió: "Hola, América del Sur... Una llegada al hotel casi normal", y añadió: "El hotel ha estado rodeado de genialidad".



Por su parte, Hoppus, quien se encarga del bajo en la agrupación, ha compartido historias en Instagram en las que se le ve disfrutando del mar de Miraflores el lunes junto a su familia. Su esposa, Sky Everly, ha publicado una imagen de su visita a la Huaca Pucllana y otra contemplando el atardecer frente al mar.

The Offspring preparó el terreno antes de la actuación de Blink-182 en el Estadio San Marcos. | Fuente: Instagram: @offspring

La banda peruana 6 Voltios tuvo la oportunidad de compartir escenario con The Offspring y Blink-182 en el Estadio San Marcos.Fuente: Instagram: @6voltiosperu

Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge se presentaron en el Estadio San Marcos, dando inicio a su gira sudamericana.Fuente: RPP

