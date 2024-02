"Terminamos los ensayos y ya estamos listos": el mensaje de Blink-182 previo a su concierto en Perú

A menos de un mes para que Blink-182 pise suelo peruano, Tom DeLonge, cofundador y guitarrista de la banda envió un mensaje a sus fanáticos previo al show en Lima:

"Buenos días Sudamérica y México. Acabamos de terminar los ensayos. Blink está listo y faltan pocas semanas. Estaremos ahí viéndolos pronto, ¿está bien? Estamos muy emocionados. Perdón por habernos demorado tanto", se le escucha decir en el video.

Tras la postergación de su gira, Blink-182 también agregó un cuarto concierto en Ciudad de México para el 6 de abril. Además, el grupo también estará presente en los festivales Pal Norte Festival y Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, Estéreo Picnic y Asunciónico en marzo de 2024.

¿Cuándo será el concierto de Blink-182 en Perú?

Artes Perú, compañía organizadora del evento, confirmó que la nueva fecha del concierto en Lima está prevista para el 12 de marzo de 2024 en el estadio de San Marcos.

A este cambio se suma uno nuevo, la banda integrada por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker compartirá escenario con The Offspring y los peruanos de 6 Voltios.



Las entradas previamente compradas para el show del pasado 27 de marzo, reprogramado por el accidente que sufrió el baterista Travis Barker, serán válidas para la nueva fecha. Los boletos para el concierto en Lima están a la venta en la plataforma de Teleticket.

¿Por qué postergaron su concierto en Lima en 2023?

La gira de Blink-182 en Latinoamérica empezó a peligrar el pasado 25 de febrero, cuando el baterista Travis Barker reveló que sufrió una lesión en la mano. Su recorrido iba a empezar el 11 de marzo en México e incluía también un tramo en el festival de música Lollapalooza, en Chile.

Precisamente, fue durante uno de los ensayos para sus presentaciones en nuestra región que el actual esposo de Kourtney Kardashian tuvo el accidente. Empezó por ser un secreto a voces en redes sociales hasta que el mismo artista lo contó en su cuenta de X.

"Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me golpeé el dedo con tanta fuerza que me lo disloqué y me rompí los ligamentos. Tanto por hacer antes de morir", escribió en ese entonces. Su salud terminó por influir en la gira latinoamericana de Blink-182, que canceló todas sus presentaciones hasta la recuperación de Barker.

Los inicios de Blink-182

La banda de rock estadounidense Blink-182 se formó en Poway (California) en 1992, de la mano del guitarrista Tom DeLonge, el batería Scott Raynor y el bajista Mark Hoppus. La hermana de este último presentó a Mark y DeLonge, quienes pronto congeniaron.

El álbum debut de Blink-182 supuso un gran éxito para la banda en los ambientes punk en California, aunque sus actuaciones irreverentes comenzaron a darles a conocer en ambientes más amplios. La banda editó dos sencillos, "M + M's" y "Wasting Time", con los que se promocionaron en las emisoras locales.

Gracias a "Cheshire Cat" la banda comienza a realizar actuaciones fuera de la ciudad, en una gira denominada "GoodTimes Tour" que incluía varias bandas, entre otras Pennywise, Pivit, Unwritten Law, 7 Seconds y Sprung Monkey, aparte de Blink-182. La banda ha vendido 50 millones de discos en todo el mundo y 13 millones solo en Estados Unidos.

