BTS y las razones de su separación, expresadas por sus integrantes en FESTA. | Fuente: Instagram / BTS

Tras el anuncio de la separación temporal de BTS, no solo su ARMY ha quedado en shock, el mundo de la música ha sido también tomado por sorpresa. A raíz de ello, vale preguntarse por las razones que motivaron la separación del septeto coreano compuesto por J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y V.

El anuncio se dio durante su cena anual, denominada FESTA. Allí, Jimin señaló que no estaban pasando por su mejor momento como grupo, y que la decisión es la mejor si quieren seguir cumpliendo con sus fans.

“Creo que ahora estamos empezando a pensar en qué tipo de artistas queremos que nuestros fans recuerden… estamos pasando por una mala racha en este momento, estamos tratando de encontrar nuestra identidad... Nuestros fans nos conocen y nosotros nos conocemos”, expresó Jimin de 26 años.

Los integrantes de BTS se enfocarán en sus carreras solistas

Durante el anuncio de BTS, RM tomó la palabra y señaló que deben aceptar que han cambiado, sobre todo tras la salida de sus últimas producciones: “Para mí, era como si el grupo BTS estuviera a mi alcance hasta 'On' y 'Dynamite', pero después de 'Butter' y 'Permission to Dance', ya no sabía qué tipo de grupo éramos”, confesó el joven de 27 años.

RM también manifestó que el agitado mundo del K-Pop (pop coreano) somete a los artistas a un ritmo que no les da el tiempo suficiente para madurar. “Así que necesito pensar y tener algo de tiempo a solas y luego esos pensamientos pueden madurar y convertirse en algo exclusivamente mío”, comentó.

BTS: Los síntomas de una separación

El anuncio de la pausa de BTS coincide con ciertos hechos. En primer lugar, el anuncio de que J-Hope, como solista, será uno de los artistas de principales del festival Lollapalooza de Chicago, que se llevará a cabo el julio de este año.

En segundo lugar, el domingo 12 de junio, Jungkook lanzó su single “My You”, previo al BTS FESTA, la reunión donde los artistas anunciaron que harán un hiato en su carrera.

Mientras que, un mes atrás, Suga, otro de los integrantes de BTS, colaboró con el rapero PSY en la producción de su más reciente sencillo “That that”, donde también cantá; incluso sale en el video bailando.

Otra pista que nos puede llevar a la anunciada "pausa" es su sexta producción recopilatoria, titulada “Proof”, que salió el 10 de junio y que reunió, en tres discos, los grandes éxitos de la agrupación. Sin duda, un álbum de ese tamaño es un síntoma de que BTS no planeaba presentar material nuevo por un tiempo.

