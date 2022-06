BTS anunció su separación temporal para dedicarse a sus proyectos personales. | Fuente: Instagram | BTS

Luego de celebrar su noveno aniversario, el grupo de k-pop surcoreano, BTS, sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación temporal para dedicarse a sus proyectos personales. La noticia fue confirmada por los propios integrantes durante el FESTA, evento que realizan anualmente.

"Tenemos que aceptar que el grupo ha cambiado. Hasta (los temas) ON y Dynamite sentía que el grupo estaba en mis manos. Pero con Butter y Permission to dance ya no sabía qué tipo de grupo éramos", explicó el integrante Kim Nam-joon, más conocido como RM.

El artista agregó que durante mucho tiempo pensó que BTS no era "como el resto de grupos", aunque indicó que "tanto el K-Pop como el sistema de ídolos no dejan que las personas maduren".

PROMETEN REGRESAR A LOS ESCENARIOS

Otro de los integrantes como Jimin, coincidió con las declaraciones de RM. "Siempre hemos pensado en ellos (los seguidores) y es ahora cuando pensamos qué artistas queremos ser cada uno de nosotros. Por eso estamos pasando un momento difícil. Estamos intentando encontrar nuestra identidad", argumentó.

Sin embargo, y para tranquilidad del ARMY, los cantantes RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V (Taehyung) y Jungkook han aclarado que la pausa será temporal y prometieron que su trayectoria volverá a retomarse en cualquier momento. "Vamos a vivir separados por un tiempo", acotó Suga.

¿QUÉ PROYECTOS HABÍA ANUNCIADO BTS ANTES DE SU SEPARACIÓN TEMPORAL?

El pasado 10 de junio, la banda surcoreana lanzó "Proof", su primer disco recopilatorio, compuesto por 48 temas repartidos en tres discos que recorren la carrera del grupo, y que incluye además tres nuevos sencillos.

En las pistas recopiladas en "Proof" se encuentran los principales singles de la banda lanzados desde 2013, algunos remasterizados o en versiones inéditas; más los nuevos temas "Yet to come (The most beautiful moment)", "Run BTS" y "For youth".

El video de la primera de estas tres nuevas canciones fue estrenado a la par que el álbum y a las tres horas de su lanzamiento ya superaba los 2,5 millones de visitas en la plataforma YouTube.

SE PREPARABAN PARA GRABAR EN ESPAÑOL

BTS también estaba decidido a expandir su mercado a la música latina. La noticia trajo entusiasmo y emoción al movimiento ARMY Latinoamérica, que esperaba escuchar a sus ídolos cantando en español.

Este fenómeno musical se posicionó en los charts de Europa y América gracias al sorprendente apoyo que reciben de sus seguidores. En ese sentido, la agrupación apuntaba a la escena de la música latina; así lo indicó RM, líder y rapero de Bangtan.

Incluso, de acuerdo al portal Music Mundial, faltaba poco para que el grupo estrene alguna colaboración o canción en español, pues HYBE, empresa encargada de BTS, compró Ithaca Holdings, firma bajo la que están artistas como J Balvin, por lo que las posibilidades eran muy altas.

Por otro lado, Bangtan Sonyeondan de la mano de Youtube, lanzaron "#MyBTStory", un proyecto enfocado a los shorts de la plataforma de videos. "Make your BTS Story History" como señala el anuncio, busca conocer y difundir las distintas historias de cómo ARMY llegó a conocer a BTS.

