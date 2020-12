Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook recibieron el título de Artista del año por la revista TIME. | Fuente: Instagram

Al ritmo de “Dynamite”. El grupo BTS se llevó un nuevo reconocimiento en el mejor momento de su carrera artísticas: fue nombrado como Artista del año 2020 por la revista Time. Su primer exitoso tema en inglés se ha posicionado por todo lo alto desde su lanzamiento y ofrecieron una nueva presentación para sus fans.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, integrantes dekl grupo, volvieron a llevarse la atención en Estados Unidos por su gran desempeño en el 2020. Así es como la revista Time los eligió como Artista del año el pasado jueves, unas horas antes de emitir el clásico especial del nombramiento de la Persona del año.

En ese sentido, la publicación aplaudió la presencia mundial de BTS y cómo sus fanáticos (también llamados ARMY) han continuado moviéndose en las redes por causas sociales en plena pandemia. Se menciona el movimiento Black Lives Matter, pero también hay que recordar que en el caso de nuestro país hicieron lo mismo por las marchas nacionales.

Sumado a este honor, los integrantes de la boy band ofrecieron una nueva presentación de “Dynamite”, el tema con el que han conquistado hasta los Grammy 2021. Durante el evento de Time, los siete jóvenes cantaron sentados sobre unas sillas en un set de color gris, aunque luego pusieron el ritmo con sus clásicas coreografías.

El video de BTS en YouTube ya cuenta con más de dos millones de visitas a dos días de haberse compartido. “Hay momentos en los que todavía me sorprendo por todas las cosas increíbles que están pasando”, dijo Suga a la revista estadounidense en una entrevista. “Pero luego me pregunto, ¿quién va a hacer esto si no nosotros?”.

EL MEJOR AÑO PARA BTS

Tras el lanzamiento de su primera canción en inglés titulada “Dynamite”, el grupo surcoreano de K-Pop se ha paseado por los eventos más importantes de la música, en muchas ocasiones recibiendo galardones. A pesar de haber paralizado sus conciertos por la pandemia, la internacionalización les permitió ser nominados por primera vez a los Grammy.

