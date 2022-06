BTS anuncia su separación "temporal" | Fuente: Twitter | @lelebtslove

El grupo de pop coreano BTS anunció el martes que se tomará una "pausa" por tiempo indefinido para que sus miembros puedan centrarse en sus actividades en solitario.

Los siete miembros del grupo de K-pop, que genera miles de millones de dólares para la economía surcoreana, lo anunciaron durante su cena anual llamada FESTA, transmitida por streaming.

"Cada uno de nosotros nos tomaremos un tiempo para divertirnos y experimentar muchas cosas", dijo Jungkook. "Prometemos que algún día volveremos, incluso más maduros de lo que somos ahora", agregó.

Por su lado RM, otro de los componentes, de 27 años, dijo que después de los últimos singles de BTS, nominados al Grammy, los miembros del grupo estaban "agotados".

"El problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar (...) Hay que seguir produciendo música y seguir haciendo algo", explicó, afirmando que necesita "algo de tiempo a solas".





EN BUSCA DE SU IDENTIDAD

Jimin, de 26 años, dijo por su parte que todos "estamos empezando a pensar qué tipo de artistas queremos ser cada uno para ser recordados por nuestros fans."

"Creo que por eso estamos pasando una mala racha ahora, estamos intentando encontrar nuestra identidad y eso es un proceso agotador y largo", añadió.

Al final de la cena, varios de los miembros se pusieron a llorar mientras daban gracias a sus seguidores, conoicidos como ARMY. (Con información de AFP)

DISCO RECOPILATORIO

El pasado viernes, la banda surcoreana BTS publicó "Proof", su primera antología, compuesta por 48 cortes repartidos en tres discos que recorren la carrera del grupo, y que incluye además tres nuevos sencillos. En las pistas recopiladas se encuentran los principales singles de la banda lanzados desde 2013, algunos remasterizados o en versiones inéditas; más los nuevos temas "Yet to come (The most beautiful moment)", "Run BTS" y "For youth".



El video de la primera de estas tres nuevas canciones fue estrenado a la par que el álbum y a las tres horas de su lanzamiento ya superaba las 2,5 millones de visitas en la plataforma YouTube. La canción, cuyo video ha sido rodado en el desierto, busca ser toda una declaración de intenciones y un mensaje dirigido a sus fans.

Esta antología es el primer lanzamiento de BTS desde el sencillo "Butter", estrenado en julio de 2021, y busca celebrar el noveno aniversario desde que la banda debutó, el cual se cumple el próximo 13 de junio.

"Proof", que hace referencia a la traducción al inglés del nombre del grupo (Bulletproof boyscouts/Boyscouts a prueba de balas), también es el primer álbum que publica la banda desde "BE", que se lanzó en noviembre de 2020.

