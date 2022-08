BTS vuelve a los escenarios en octubre | Fuente: AFP

La banda BTS ofrecerá una actuación gratuita el 15 de octubre en la ciudad surcoreana de Busan para promocionar su candidatura a la Expo 2030 y que supondrá su primera actuación tras anunciar en junio que sus integrantes se centrarán en proyectos personales.

El grupo anunció que el concierto -cuyas entradas pueden reservarse en la plataforma surcoreana Interpark- tendrá lugar en un recinto para 100.000 personas habilitado especialmente para la ocasión en el condado de Gijang, en el norte de la ciudad portuaria

La banda formada por RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook no había anunciado hasta ahora la fecha de su esperado concierto, que será el que más público congregue hasta la fecha en su país de origen.

A su vez, el recital -que podrá ser visto también gratis por internet- podrá verse en una pantalla gigante en otro recinto que la ciudad de Busan habilitará en la terminal internacional de pasajeros del puerto.

El concierto, titulado como su último sencillo "Yet to come", será el primero que ofrece además el conjunto de K-Pop desde marzo, cuando tuvo lugar su serie de conciertos "Permission to dance on stage" en Seúl.

BTS podrían seguir ofreciendo conciertos, pese al servicio militar obligatorio

Pocos días después de que BTS anunciara que sus miembros se enfocarán en sus proyectos personales en los próximos meses -periodo durante el cual varios de sus miembros están obligados además a cumplir con el servicio militar obligatorio- su agencia, Hybe, anunció la firma de un acuerdo con la ciudad de Busan para apoyar su candidatura para acoger la Expo 2030.

La banda podría tener un permiso para continuar celebrando conciertos pese a que deben cumplir con el servicio militar que es obligatorio en Corea del Sur, según informó el ministerio de Defensa.

En Corea del Sur, todos los varones que sean aptos y menores de 30 años deben cumplir con dos años de servicio militar, porque el país sigue técnicamente en guerra con Corea del Norte. La amenaza del reclutamiento pesa desde hace tiempo sobre la banda, ya que sus siete miembros tienen entre 24 y 29 años.

El ministro de Defensa Lee Jong-sup indicó que podría ser de interés nacional mantener en el escenario a las estrellas durante el tiempo que cumplan con sus obligaciones militares. "Creo que puede haber una fórmula para permitirles practicar mientras estén con los militares para permitirles actuar juntos, si hay algún espectáculo en el extranjero programado", agregó.

(Con información de EFE)

