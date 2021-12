Acompañada de mariachis, Camila Cabello cantó en la Casa Blanca. | Fuente: Latin Billboard 2021

Como es costumbre, la Casa Blanca acoge a una variedad de artistas internacionales en vísperas a la Navidad, con la finalidad de que interpreten temas alusivos a las fiestas de fin de año. Entre estos, estuvo la cantante Camila Cabello.

En esta oportunidad, la intérprete cubano estadounidense cantó “I’ll be home for Christmas”. Lo particular de su presentación fue que estuvo acompañada de una banda de mariachis, con lo cual le rindió homenaje a las raíces mexicanas que tiene por el lado paterno.

“Es un honor tan increíble actuar de nuevo en la Casa Blanca. Les deseo a todos unas maravillosas vacaciones con sus seres queridos”, escribió Camila Cabello en sus redes sociales.

Este concierto navideño, titulado "In Performance at the White House: Spirit of the Season", se llevó a cabo el 21 de diciembre y contó con la participación de otros reconocidos artistas, como Andrea Bocelli, que estuvo acompañado por su pequeña hija Virginia, los hermanos Jonas, Norah Jones, entre otros.

Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron el fin de su relación

Fue una sorpresa para muchos cuando Camila Cabello y Shawn Mendes decidieron terminar su relación sentimental, lo dieron a conocer a través de un único mensaje que compartieron en sus redes sociales.

Desde sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, la pareja se dirigió a sus seguidores y anunció: "Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor por el otro como humanos es más fuerte que nunca".

"Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Agradecemos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro", concluyeron.

Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron en 2014 y, tras una larga amistad, en 2019 confirmaron que habían iniciado un romance.

