Canserbero estaría cumpliendo 34 años este 11 de marzo. Tirone José González Orama, nombre verdadero del rapero venezolano, ha dejado un gran legado musical.

Amor, desamor, romance, traición, vida, muerte, son algunos temas que el popular Can cuenta en sus canciones, todas compuestas por él.

Tras su muerte en el 2016, Canserbero sigue siendo uno de los raperos más importantes en Latinoamérica y en el mundo. Para celebrar su cumpleaños, te dejamos 10 canciones que resumen su carrera y que lo consolidaron como uno de los grandes en el género.

10 canciones para recordar a Canserbero

1. 'Es Épico'

El venezolano Canserbero hace referencia al libro 'La divina comedia' de Dante Alighieri. El artista cuenta cómo fue que baja al infierno y pasa por una serie de eventos. Además, resalta varios pasajes de la Biblia.

Luego de que Caronte, el demonio encargado de cruzar a los recién llegados, se encuentra con Cerbero, el perro tricéfalo, guardián de Hades, justo en el que se inspiró para ponerse su nombre de rapero.

Ahí es donde tiene que enfrentarse con el diablo en una batalla y si Canserbero perdía, el diablo se llevaba a su padre "de homenaje".

2. 'Mundo de piedra'

En esta historia, Canserbero nos cuenta tres historias de una familia: madre, padre e hijo, que no tiene un feliz feliz. Esta canción fue inspirado en los altos índices de delincuencia que existe en Venezuela donde justos pagan por pecadores.

Estos temas son característicos del rapero ya que siempre buscó crear conciencia y mostrar la realidad de su país. Cabe resaltar que tuvo utilizó el sample de la canción 'One of the Few' de Pink Floyd que también habla de la guerra y la pérdida de vidas inocentes.

Asimismo, el tema 'Corazón de piedra' del álbum 'Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción', se podría decir que es una 'versión original' de 'Mundo de piedra' ya que tiene una estructura parecida con bastante lírica e historia donde, igualmente, muestra la violencia que hay en Venezuela.

3. 'Maquiavélico'

Tanto la letra como el videoclip de 'Maquiavélico', narra la historia de un amor fallido, una relación que, por más esfuerzo que uno le ponga al romance, ya no da para más.

4. 'Jeremías 17:5'

Odio, rencor, venganza y muchos sentimientos relacionados a ellos son los ingredientes de 'Jeremías 17:5' donde hace referencia a la cita bíblica: "Maldito el hombre que confía en el hombre". El contexto del tema de Canserbero deja en evidencia la separación con Lil Suppa, su antiguo compañero de grupo ya que tuvieron varias rencillas y fue una 'falsa amistad'.



A pesar de que el rapero no da nombres, lo retrató en esta canción que tiene frases para las personas que han sido traicionadas por amigos.

5. 'Stupid Love Story'

Esta canción es una de las más famosas del mixtape 'Apa & Can' que salió en las plataformas en el 2013. El tema ganó gran reconocimiento por la letra debido a que cuenta con metáforas y frases sobre el amor y desamor. Canserbero se ha caracterizado por contar historias de romances sin entrar en las cursilerías, pero con mucho sentimiento.

Tanto así que las letras hacen que el oyente se sienta identificado. Además, la colaboración con Apache, a pesar de que solo fue en los coros y en algunos estribillos, complementa la canción. 'Stupid Love Story' es considerada como la 'mejor canción de amor en rap'.

6. 'Querer querernos'

Con acordes de guitarra y grabado en una biblioteca de su país, Canserbero relata lo que significa la primera vez en las relaciones de pareja. No solo es una experiencia corporal sino mental, una conexión en la que, de acuerdo con el venezolano, solo se encuentra una vez en la vida.

7. 'Pensando en ti'

Canserbero ofreció una entrevista unos años antes de morir donde contó en quién se inspiró para componer 'Pensando en ti'.

"¿Qué te inspiró a escribir el tema?", le preguntó el periodista, a lo que él respondió: "Una chama que amaba. Lo arruiné y no me perdonó". Luego, éste le refuta: "¿Por qué lo arruinó si la amaba?". Canserbero hace una pausa y contesta: "¡Vaya usted a saber!, a veces me lo pregunto cuando pienso en ella", comentó sin dar más detalle.

En el videoclip se muestra cómo le escribe una carta a la mujer que amaba y se la deja debajo de la puerta, pero en un inicio todo regresa a cómo comenzó todo.

8. 'Cuando vayas conmigo'

Con el sample de 'Cuando vayas conmigo', canción de José José, Canserbero cuenta en esta historia sobre los celos enfermizos que existe en una relación.



Además, al final del tema se escucha la noticia de un hombre que mató a su esposa de varias puñaladas tras discutir por celos.

9. 'De mi muerte'

Canserbero se mantiene fiel a su estilo en sus líricas y cuenta un sueño en el que ve su muerte desde el ataúd. Es decir, mientras todos sus amigos y seres queridos están llorando su deceso, su alma sale y "recoje sus pasos".

Se ve de niño, joven y de abuelo, pero sabe que aún no le ha llegado el momento así que cuando se despierta, se da cuenta que todavía tiene oportunidad de vivir.

10. '¿Y la felicidad qué?'

Este tema trata de la felicidad donde no importa las cosas que uno haga por dinero, uno tiene que anteponer la familia y la felicidad ante todo.



Canserbero se pregunta cómo es que nosotros nos quejamos y envidiamos las cosas materiales, es así que espera que sus oyentes prioricen sus sentimientos. "La vida es solo un parpadero, hoy estamos, mañana quién sabe", resalta el venezolano.





